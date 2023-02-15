https://sputnikarabic.ae/20230215/الخارجية-الفلسطينية-قانون-سحب-الجنسية-الإسرائيلي-جريمة-تطهير-عرقي-1073570160.html
الخارجية الفلسطينية: قانون سحب الجنسية الإسرائيلي "جريمة تطهير عرقي"
الخارجية الفلسطينية: قانون سحب الجنسية الإسرائيلي "جريمة تطهير عرقي"
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لقانون "سحب الجنسية" الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يمثل أبشع أشكال العنصرية. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T16:33+0000
2023-02-15T16:33+0000
2023-02-15T16:33+0000
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ووصفت الخارجية الفلسطينية القانون الإسرائيلي الجديد بأنه "جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.وأكدت الوزارة في بيانها أن "ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان مكنت الاحتلال من الإفلات من العقاب وشجعت الحكومة الإسرائيلية على مواصلة استعمارها لأرض دولة فلسطين".وتابع البيان: "كما ساهم ذلك في إمعان الاحتلال في تنكيله بالمواطنين الفلسطينيين".ولفت البيان إلى أن تشريع قانون "سحب الجنسية" يمثل تصعيدا خطيرا يقود الأوضاع نحو الانفجار الشامل، ويمثل استخفافا بجهود التهدئة.وقالت الخارجية الفلسطينية إن إقرار هذا القانون يضفي مصداقية على التوجه الفلسطيني بشأن تدويل قضية فلسطين في المؤسسات والمحاكم الدولية.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادت، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية أو سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) ومن القدس ممن تتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230214/فلسطين-توجه-3-رسائل-إلى-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بشأن-قرار-إسرائيل-بشأن-الاستيطان-1073483006.html
https://sputnikarabic.ae/20230214/ردا-على-عملية-الدهس-في-القدس-إسرائيل-تخصص-ميزانية-لحماية-وتأمين-محطات-الحافلات-داخل-المدينة-1073523130.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
الخارجية الفلسطينية: قانون سحب الجنسية الإسرائيلي "جريمة تطهير عرقي"
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لقانون "سحب الجنسية" الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يمثل أبشع أشكال العنصرية.
ووصفت الخارجية الفلسطينية القانون الإسرائيلي الجديد بأنه "جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.
وأكدت الوزارة في بيانها أن "ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان مكنت الاحتلال من الإفلات من العقاب وشجعت الحكومة الإسرائيلية
على مواصلة استعمارها لأرض دولة فلسطين".
وتابع البيان: "كما ساهم ذلك في إمعان الاحتلال في تنكيله بالمواطنين الفلسطينيين".
ولفت البيان إلى أن تشريع قانون "سحب الجنسية" يمثل تصعيدا خطيرا يقود الأوضاع نحو الانفجار الشامل، ويمثل استخفافا بجهود التهدئة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن إقرار هذا القانون يضفي مصداقية على التوجه الفلسطيني
بشأن تدويل قضية فلسطين في المؤسسات والمحاكم الدولية.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادت، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية أو سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) ومن القدس
ممن تتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الفلسطينية.