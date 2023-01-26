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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230126/المجر-تحث-القوى-العظمى-على-بدء-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-بدلا-من-إرسال-السلاح-1072761196.html
المجر تحث "القوى العظمى" على بدء محادثات السلام في أوكرانيا بدلا من إرسال السلاح
المجر تحث "القوى العظمى" على بدء محادثات السلام في أوكرانيا بدلا من إرسال السلاح
حث وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو اليوم الخميس، القوى العظمى على بدء محادثات سلام في أوكرانيا بدلا من إرسال المزيد من الأسلحة لإطالة أمد القتال. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T22:02+0000
2023-01-26T22:02+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: "نعتقد أنه بدلا من نشر المزيد والمزيد من الأسلحة، الآن، يجب أن نبدأ في التركيز على وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام".وتابع: "لذا، أطلب بتواضع من ممثلي الدول الكبيرة والقوية، ممثلي ما يسمى القوى العظمى، الجلوس حول طاولة المفاوضات والتفاوض حول كيفية إحلال السلام فى منطقتنا بدلا من إطالة (أمد القتال)".وقال زيجارتو إن المجر وشعبها يدفعون ثمنا باهظا في هذه الأزمة، مشددا على أن المجريين الذين يعيشون في زاكارباتيا والذين تم تجنيدهم في الجيش الأوكراني يموتون أيضا في القتال.وأضاف أن المجر نفسها كانت تشعر بالعواقب الاقتصادية السلبية للأزمة، مشيرا إلى أن الخطاب الحربي كان مرتفعا للغاية، في حين أن الخطاب السلمي كان غير مسموع تقريبا، وحث السلطات على تغيير ذلك.في مارس/ آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضي البلاد. أوضح زيجارتو أن بودابست سعت إلى حماية المناطق المأهولة بالسكان المجريين في مقاطعة زاكارباتيا في أوكرانيا، لأن هذه المنطقة ستصبح هدفا عسكريا مشروعا إذا تم تسليم الأسلحة هناك.التزمت الولايات المتحدة وألمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات متطورة، بعد أشهر من تزويد كييف بالذخيرة والأسلحة، فيما ينظر إليه باعتباره نقطة تحويل في نوعية التسليح المقدمة من الغرب.أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الخميس، أن بدء الغرب في شحن الدبابات لأوكرانيا ينتقل به إلى مستوى جديد من المواجهة.وقال غافريلوف خلال لقاء على قناة "روسيا 24": " في السابق، على مسار المفاوضات هنا، تعاملنا مع قضايا الأسلحة الصغيرة الخفيفة، أي منع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق الصراع وما إلى ذلك، والتحكم في أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وما إلى ذلك.. كل ما في الأمر أن الغرب لا يمتثل لهذه (القضايا) وينتقل حقا إلى مستوى جديد".
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https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم

المجر تحث "القوى العظمى" على بدء محادثات السلام في أوكرانيا بدلا من إرسال السلاح

22:02 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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حث وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو اليوم الخميس، القوى العظمى على بدء محادثات سلام في أوكرانيا بدلا من إرسال المزيد من الأسلحة لإطالة أمد القتال.
موسكو- سبوتنيك. وقالت خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: "نعتقد أنه بدلا من نشر المزيد والمزيد من الأسلحة، الآن، يجب أن نبدأ في التركيز على وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام".
وتابع: "لذا، أطلب بتواضع من ممثلي الدول الكبيرة والقوية، ممثلي ما يسمى القوى العظمى، الجلوس حول طاولة المفاوضات والتفاوض حول كيفية إحلال السلام فى منطقتنا بدلا من إطالة (أمد القتال)".
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21:15 GMT
وقال زيجارتو إن المجر وشعبها يدفعون ثمنا باهظا في هذه الأزمة، مشددا على أن المجريين الذين يعيشون في زاكارباتيا والذين تم تجنيدهم في الجيش الأوكراني يموتون أيضا في القتال.
وأضاف أن المجر نفسها كانت تشعر بالعواقب الاقتصادية السلبية للأزمة، مشيرا إلى أن الخطاب الحربي كان مرتفعا للغاية، في حين أن الخطاب السلمي كان غير مسموع تقريبا، وحث السلطات على تغيير ذلك.
في مارس/ آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضي البلاد. أوضح زيجارتو أن بودابست سعت إلى حماية المناطق المأهولة بالسكان المجريين في مقاطعة زاكارباتيا في أوكرانيا، لأن هذه المنطقة ستصبح هدفا عسكريا مشروعا إذا تم تسليم الأسلحة هناك.
التزمت الولايات المتحدة وألمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات متطورة، بعد أشهر من تزويد كييف بالذخيرة والأسلحة، فيما ينظر إليه باعتباره نقطة تحويل في نوعية التسليح المقدمة من الغرب.
مقاتل أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
غافريلوف: موسكو مستعدة لرد قاس إذا تم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لشن ضربات ضد روسيا
أمس, 13:12 GMT
أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الخميس، أن بدء الغرب في شحن الدبابات لأوكرانيا ينتقل به إلى مستوى جديد من المواجهة.
وقال غافريلوف خلال لقاء على قناة "روسيا 24": " في السابق، على مسار المفاوضات هنا، تعاملنا مع قضايا الأسلحة الصغيرة الخفيفة، أي منع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق الصراع وما إلى ذلك، والتحكم في أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وما إلى ذلك.. كل ما في الأمر أن الغرب لا يمتثل لهذه (القضايا) وينتقل حقا إلى مستوى جديد".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:35 GMT
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