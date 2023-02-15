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https://sputnikarabic.ae/20230215/الصحة-العالمية-إصابات-كورونا-تراجعت-بنسبة-92-خلال-الـ-28-يوما-الأخيرة-1073577424.html
الصحة العالمية: إصابات كورونا تراجعت بنسبة 92% خلال الـ 28 يوما الأخيرة
الصحة العالمية: إصابات كورونا تراجعت بنسبة 92% خلال الـ 28 يوما الأخيرة
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات والوفيات جراء كوفيد 19 في أنحاء العالم تراجعت بنسبة 92% و47% على التوالي خلال الأيام الـ 28 الأخيرة. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T21:30+0000
2023-02-15T21:31+0000
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
الأخبار
الصحة
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جنيف- سبوتنيك. جاء هذا في التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية بشأن وباء فيروس كورونا المستجد.وقالت المنظمة: "على المستوى العالمي، تم الإبلاغ عن أكثر من 6.7 ملايين إصابة وأكثر من 64 ألف حالة وفاة خلال الـ 28 يوما الأخيرة (16 يناير/ كانون الثاني إلى 12 فبراير/ شباط)، وهو تراجع بنسبة 92% و47% على التوالي، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة."وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستواصل الضغط من أجل التوصل لإجابة بشأن كيفية نشأة جائحة فيروس كورونا.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "نحتاج للاستمرار في الضغط حتى نحصل على إجابة"، مشيرا إلى عملية البحث عن أصول الفيروس الذي بدأ في الانتشار في الصين في أواخر عام 2019.تأتي تصريحات أدهانوم غيبريسوس في أعقاب تقرير يشير إلى أن المنظمة تخلت عن البحث عن ظروف نشأة الفيروس.
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فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, الأخبار, الصحة
فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, الأخبار, الصحة

الصحة العالمية: إصابات كورونا تراجعت بنسبة 92% خلال الـ 28 يوما الأخيرة

21:30 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 21:31 GMT 15.02.2023)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات والوفيات جراء كوفيد 19 في أنحاء العالم تراجعت بنسبة 92% و47% على التوالي خلال الأيام الـ 28 الأخيرة.
جنيف- سبوتنيك. جاء هذا في التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية بشأن وباء فيروس كورونا المستجد.
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وقالت المنظمة: "على المستوى العالمي، تم الإبلاغ عن أكثر من 6.7 ملايين إصابة وأكثر من 64 ألف حالة وفاة خلال الـ 28 يوما الأخيرة (16 يناير/ كانون الثاني إلى 12 فبراير/ شباط)، وهو تراجع بنسبة 92% و47% على التوالي، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة."
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستواصل الضغط من أجل التوصل لإجابة بشأن كيفية نشأة جائحة فيروس كورونا.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "نحتاج للاستمرار في الضغط حتى نحصل على إجابة"، مشيرا إلى عملية البحث عن أصول الفيروس الذي بدأ في الانتشار في الصين في أواخر عام 2019.
تأتي تصريحات أدهانوم غيبريسوس في أعقاب تقرير يشير إلى أن المنظمة تخلت عن البحث عن ظروف نشأة الفيروس.
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