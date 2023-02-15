https://sputnikarabic.ae/20230215/الكنيست-يقر-قانونا-بسحب-الجنسية-من-منفذي-العمليات-ضد-إسرائيل-1073570414.html

الكنيست يقر قانونا بسحب الجنسية من منفذي العمليات ضد إسرائيل

الكنيست يقر قانونا بسحب الجنسية من منفذي العمليات ضد إسرائيل

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية أو سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين من... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T16:40+0000

2023-02-15T16:40+0000

2023-02-15T16:40+0000

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القدس - سبوتنيك. وصوت لصالح القانون 94 نائبًا وعارضه عشرة (من بين عدد أعضاء الكنيست وعددهم 120 نائبا)، حيث حظي القانون بدعم من غالبية أحزاب المعارضة إلى جانب أحزاب الائتلاف الحكومي.وينص القانون وهو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ على إلغاء المكانة القانونية للأسرى من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) وللأسرى الفلسطينيين أيضا من سكان مدينة القدس وإبعادهم فور انتهاء محكومياتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون المواعيد المحددة".وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصويت والمصادقة على القانون، قائلا: "لقد صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية وترحيل المخربين".وأضاف نتنياهو، في بيان مقتضب، بالقول: "ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة".وجاء في تعقيب المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست، أن "أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".وأضاف "عدالة"، في بيان، أنه "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية. هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".ولفت "عدالة" إلى أن "الكنيست الإسرائيلي لا يدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

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أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, الكنيست الإسرائيلي, الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال, المقاومة الفلسطينية