https://sputnikarabic.ae/20230215/اليابان-الأجسام-الطائرة-التي-رصدناها-قد-تكون-مناطيد-تجسس-صينية-1073550845.html

اليابان: الأجسام الطائرة التي رصدناها قد تكون مناطيد تجسس صينية

اليابان: الأجسام الطائرة التي رصدناها قد تكون مناطيد تجسس صينية

رجح مسؤولون يابانيون أن تكون الأجسام الطائرة، التي تم رصدها في سماء البلاد في السنوات السابقة هي "مناطيد تجسس" صينية. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T11:06+0000

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جاء ذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن تحليل وزارة الدفاع اليابانية لهذا الأمر يرجح أن تكون الصين قد استخدمت المناطيد التي حلقت في سماء اليابان للتجسس.ولفتت الإذاعة إلى أنه تم رصد أجسام تشبه المناطيد نحو 3 مرات في سماء اليابان خلال الفترة بين عامي 2019 و2021.ونوهت إلى أن اليابان حثت بكين على تجنب تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدة أن اختراق المجال الجوي من قبل "مناطيد تجسس" أجنبية يمثل أمرا لا يمكن قبوله.ونقلت الهيئة عن مصادر في وزارة الدفاع اليابانية قولها إن تحليلها يعتمد على معلومات استخبارية من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي في 4 فبراير/ شباط الجاري.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أسقطت 3 أجسام طائرة مجهولة فوق أمريكا الشمالية الشهر الجاري.وأعلنت الصين أن المنطاد الذي أسقطته واشنطن، تابع لها واستنكرت استخدام القوة العسكرية لإسقاطه، مؤكدة أنه كان يستخدم في الأبحاث المدنية وأنه دخل الأجواء الأمريكية بقوة قاهرة.كما أشارت إلى أن مناطيد أمريكية حلقت في مجالها الجوي على ارتفاع عال دون إذن لأكثر من 10 مرات منذ بداية 2022، غير أن واشنطن نفت ذلك.

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