https://sputnikarabic.ae/20230215/بوادر-أزمة-بين-فرنسا-والولايات-المتحدة-بسبب-فيلم-أمريكي-1073553370.html
بوادر أزمة بين فرنسا والولايات المتحدة بسبب فيلم أمريكي
بوادر أزمة بين فرنسا والولايات المتحدة بسبب فيلم أمريكي
تلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية بين فرنسا والولايات المتحدة الأمربكية، بعد صدور فيلم أمريكي أثار غضب الحكومة الفرنسية التي رأت أن الفيلم يتضمن إهانة للجنود... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T11:56+0000
2023-02-15T11:56+0000
2023-02-15T11:56+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار فرنسا
أخبار مالي
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1c/1071699867_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5a8f92437f570d4f61950417fe3a63f6.jpg
أثار الفيلم الأمريكي "الفهد الأسود: واكاندا للأبد"، حفيظة الحكومة الفرنسية بعدما طرح في صالات العرض العالمية منذ نهاية عام 2022، والفيلم يحكي قصة مملكة أفريقية خيالية فيها معدن نفيس، تحاول بعض الدول الغربية السيطرة عليه باستخدام جماعات مرتزقة.أعاد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، نشر مقطع من الفيلم عبر "تويتر" أرفقه بتعليق أدان فيه محتواه قائلا: أظهر المقطع الذي نشره وزير الدفاع الفرنسي، ملكة واكاندا، وهي تلقي خطابا في الأمم المتحدة أمام المجتمع الدولي، وتقول إن مملكتها على علم بمخططات للسيطرة على المعادن النفيسة في بلدها، لتدخل بعدها مجموعة جنود مقيدين الأيادي يرتدون زيا مشابها بصورة لافتة لزي القوات الفرنسية التي كانت منتشرة في منطقه الساحل الأفريقي.تضمن المقطع كذلك ظهور شخصية مندوبة فرنسا بالأمم المتحدة، يفترض أنها حاضرة أمام أعضاء الأمم المتحدة لمحاسبتها على ما ارتكبه الجنود، وهو ما أزعج الحكومة الفرنسية بطبيعة الحال، ورغم إدانة وزير الدفاع إلا أن الوزارة أكدت إنها لن تطالب بسحب عمل فني أو فرض الرقابة عليه.
أخبار فرنسا
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1c/1071699867_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2006375cc94954b0e7a7becfa3ba9e85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , أخبار مالي, منوعات
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , أخبار مالي, منوعات
بوادر أزمة بين فرنسا والولايات المتحدة بسبب فيلم أمريكي
تابعنا عبر
تلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية بين فرنسا والولايات المتحدة الأمربكية، بعد صدور فيلم أمريكي أثار غضب الحكومة الفرنسية التي رأت أن الفيلم يتضمن إهانة للجنود الفرنسيين.
أثار الفيلم الأمريكي "الفهد الأسود
: واكاندا للأبد"، حفيظة الحكومة الفرنسية بعدما طرح في صالات العرض العالمية منذ نهاية عام 2022، والفيلم يحكي قصة مملكة أفريقية خيالية فيها معدن نفيس، تحاول بعض الدول الغربية السيطرة عليه باستخدام جماعات مرتزقة.
أعاد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، نشر مقطع من الفيلم عبر "تويتر" أرفقه بتعليق أدان فيه محتواه قائلا:
"أدين بشدة هذا التمثيل المضلل والخادع لقواتنا المسلحة، وأحيي 58 جنديا فرنسيا ماتوا وهم يدافعون عن مالي بناء على طلبها ضد الجماعات الإرهابية".
أظهر المقطع الذي نشره وزير الدفاع الفرنسي
، ملكة واكاندا، وهي تلقي خطابا في الأمم المتحدة أمام المجتمع الدولي، وتقول إن مملكتها على علم بمخططات للسيطرة على المعادن النفيسة في بلدها، لتدخل بعدها مجموعة جنود مقيدين الأيادي يرتدون زيا مشابها بصورة لافتة لزي القوات الفرنسية التي كانت منتشرة في منطقه الساحل الأفريقي.
تضمن المقطع كذلك ظهور شخصية مندوبة فرنسا بالأمم المتحدة، يفترض أنها حاضرة أمام أعضاء الأمم المتحدة لمحاسبتها على ما ارتكبه الجنود، وهو ما أزعج الحكومة الفرنسية بطبيعة الحال، ورغم إدانة وزير الدفاع إلا أن الوزارة أكدت إنها لن تطالب بسحب عمل فني أو فرض الرقابة عليه.