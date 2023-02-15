https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-روسيا-ستعيد-السيطرة-على-بلدات-مقاطعة-خاركوف-1073541988.html
سلطات زابوروجيه: روسيا ستعيد السيطرة على بلدات مقاطعة خاركوف
سلطات زابوروجيه: روسيا ستعيد السيطرة على بلدات مقاطعة خاركوف
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي سيحرر جميع البلدات في المقاطعة، التي كانت تحت سيطرة روسيا حتى شهر سبتمبر... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T08:36+0000
2023-02-15T08:36+0000
2023-02-15T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانشيف خلال مقابلة على قناة "روسيا 24" إن "كل البلدات في مقاطعة خاركوف التي كانت تحت سيطرة قواتنا حتى سبتمبر سيتم تحريرها بشكل منهجي".وكشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يقوم باستغلال موظفي ومعدات المؤسسات البلدية في مقاطعة خاركوف لبناء خط دفاعي جديد على محور كراسني ليمان.قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": يقوم العدو ببناء تحصينات جديدة وبناء خط دفاعي جديد، مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر على الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في الأعمال الهندسية، ولكن أيضًا تشارك في العمليات مؤسسات بلدية مدنية من مقاطعة خاركوف"..
https://sputnikarabic.ae/20230215/نظام-كييف-يخلي-مؤسسات-الدولة-في-تشاسوف-يار--1073540817.html
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روسيا
سلطات زابوروجيه: روسيا ستعيد السيطرة على بلدات مقاطعة خاركوف
08:36 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 09:06 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي سيحرر جميع البلدات في المقاطعة، التي كانت تحت سيطرة روسيا حتى شهر سبتمبر الماضي.
وقال غانشيف خلال مقابلة على قناة "روسيا 24" إن "كل البلدات في مقاطعة خاركوف التي كانت تحت سيطرة قواتنا حتى سبتمبر سيتم تحريرها بشكل منهجي".
وأضاف غانتشيف قائلا: "حوالي 20 قرية في مقاطعة خاركوف تخضع بالفعل لسيطرة القوات المسلحة الروسية".
وكشف
خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يقوم باستغلال موظفي ومعدات المؤسسات البلدية في مقاطعة خاركوف لبناء خط دفاعي جديد على محور كراسني ليمان.
قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": يقوم العدو ببناء تحصينات جديدة وبناء خط دفاعي جديد، مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر على الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في الأعمال الهندسية، ولكن أيضًا تشارك في العمليات مؤسسات بلدية مدنية من مقاطعة خاركوف"..