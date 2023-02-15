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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-روسيا-ستعيد-السيطرة-على-بلدات-مقاطعة-خاركوف-1073541988.html
سلطات زابوروجيه: روسيا ستعيد السيطرة على بلدات مقاطعة خاركوف
سلطات زابوروجيه: روسيا ستعيد السيطرة على بلدات مقاطعة خاركوف
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي سيحرر جميع البلدات في المقاطعة، التي كانت تحت سيطرة روسيا حتى شهر سبتمبر... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T08:36+0000
2023-02-15T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانشيف خلال مقابلة على قناة "روسيا 24" إن "كل البلدات في مقاطعة خاركوف التي كانت تحت سيطرة قواتنا حتى سبتمبر سيتم تحريرها بشكل منهجي".وكشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يقوم باستغلال موظفي ومعدات المؤسسات البلدية في مقاطعة خاركوف لبناء خط دفاعي جديد على محور كراسني ليمان.قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": يقوم العدو ببناء تحصينات جديدة وبناء خط دفاعي جديد، مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر على الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في الأعمال الهندسية، ولكن أيضًا تشارك في العمليات مؤسسات بلدية مدنية من مقاطعة خاركوف"..
https://sputnikarabic.ae/20230215/نظام-كييف-يخلي-مؤسسات-الدولة-في-تشاسوف-يار--1073540817.html
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سلطات زابوروجيه: روسيا ستعيد السيطرة على بلدات مقاطعة خاركوف

08:36 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 09:06 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي سيحرر جميع البلدات في المقاطعة، التي كانت تحت سيطرة روسيا حتى شهر سبتمبر الماضي.
وقال غانشيف خلال مقابلة على قناة "روسيا 24" إن "كل البلدات في مقاطعة خاركوف التي كانت تحت سيطرة قواتنا حتى سبتمبر سيتم تحريرها بشكل منهجي".

وأضاف غانتشيف قائلا: "حوالي 20 قرية في مقاطعة خاركوف تخضع بالفعل لسيطرة القوات المسلحة الروسية".

جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام كييف يخلي مؤسسات الدولة في تشاسوف يار
07:48 GMT
وكشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يقوم باستغلال موظفي ومعدات المؤسسات البلدية في مقاطعة خاركوف لبناء خط دفاعي جديد على محور كراسني ليمان.
قال الخبير العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": يقوم العدو ببناء تحصينات جديدة وبناء خط دفاعي جديد، مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر على الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في الأعمال الهندسية، ولكن أيضًا تشارك في العمليات مؤسسات بلدية مدنية من مقاطعة خاركوف"..
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
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