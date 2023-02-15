عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/فيصل-المقداد-تعازي-ملك-الأردن-كانت-بلسما-لجراح-السوريين-1073557871.html
فيصل المقداد: تعازي ملك الأردن كانت بلسما لجراح السوريين
فيصل المقداد: تعازي ملك الأردن كانت بلسما لجراح السوريين
أعرب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن امتنانه لموقف الأردن من كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا الأسبوع الماضي. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T13:46+0000
2023-02-15T13:46+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
زلزال
أخبار الأردن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/17/1066759814_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_8038e9aa3a404a48879ea78f8bb9d279.jpg
وصرح المقداد لقناة "المملكة" الأردنية، إن سوريا "تقدر عاليا زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق، لأنها تأتي في الوقت المناسب بعد زلزال ضرب محافظات سورية".وأضاف المقداد: "نشعر بالامتنان على المساعدات السخية التي أرسلتها الدولة الأردنية والأردنيون إلى سوريا ونقول أننا لا نتمنى للشعب الأردني إلا كل السعادة والرفاه والراحة وأن لا يمروا بهذه الكوارث التي مررنا بها خلال الفترة الماضية".من جانبه، قال الصفدي، في تصريحات مع قناة المملكة الأردنية، إن "زيارته إلى دمشق تضمنت بحث العلاقات الثنائية وبحث جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، مضيفًا: "بحثنا حلا يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين ويخلص سوريا من الإرهاب الذي يشكل خطر علينا جميعا".وتابع: "نحن الدولتان شقيقتان ونتأثر بما يجري لبعضنا بعضا، أنا هنا كما ذكرنا سابقا تعبيرا عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع أشقائنا في سوريا في مواجهة تبعات هذا الزلزال وبحث ما يمكن أن نقدمه من مساعدات للشعب السوري الشقيق في التعامل مع تبعات هذه الأزمة. توجيهات جلالة الملك منذ البدء كانت أن نقدم كل ما نستطيع إلى أشقائنا حتى نستطيع أن نتجاوز أو نتعامل مع تبعات هذه الأزمة".وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230215/ما-هي-الدول-التي-قدمت-مساعدات-لكل-من-تركيا-وسوريا-في-مواجهة-تداعيات-الزلزال؟-1073544353.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/17/1066759814_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_e2896510017305a076f920b0c3789f31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار الأردن, الأخبار

فيصل المقداد: تعازي ملك الأردن كانت بلسما لجراح السوريين

13:46 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعرب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن امتنانه لموقف الأردن من كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا الأسبوع الماضي.
وصرح المقداد لقناة "المملكة" الأردنية، إن سوريا "تقدر عاليا زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق، لأنها تأتي في الوقت المناسب بعد زلزال ضرب محافظات سورية".

وأشاد وزير الخارجية السوري بموقف ملك الأردن عبد الله الثاني، قائلا: "كانت الكلمات التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس بشار الأسد معزيًا بضحايا الكارثة هي بلسم لجراح السوريين وهذه الزيارة أتت لتترجم عواطف القيادة الأردنية وعواطف الشعب الأردني لسوريا، ونؤكد أن آلامنا واحدة ومشاعرنا واحدة وأفراحنا واحدة".

ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
وسائط متعددة
ما هي الدول التي قدمت مساعدات لكل من تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال؟
09:41 GMT
وأضاف المقداد: "نشعر بالامتنان على المساعدات السخية التي أرسلتها الدولة الأردنية والأردنيون إلى سوريا ونقول أننا لا نتمنى للشعب الأردني إلا كل السعادة والرفاه والراحة وأن لا يمروا بهذه الكوارث التي مررنا بها خلال الفترة الماضية".
من جانبه، قال الصفدي، في تصريحات مع قناة المملكة الأردنية، إن "زيارته إلى دمشق تضمنت بحث العلاقات الثنائية وبحث جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، مضيفًا: "بحثنا حلا يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين ويخلص سوريا من الإرهاب الذي يشكل خطر علينا جميعا".
وتابع: "نحن الدولتان شقيقتان ونتأثر بما يجري لبعضنا بعضا، أنا هنا كما ذكرنا سابقا تعبيرا عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع أشقائنا في سوريا في مواجهة تبعات هذا الزلزال وبحث ما يمكن أن نقدمه من مساعدات للشعب السوري الشقيق في التعامل مع تبعات هذه الأزمة. توجيهات جلالة الملك منذ البدء كانت أن نقدم كل ما نستطيع إلى أشقائنا حتى نستطيع أن نتجاوز أو نتعامل مع تبعات هذه الأزمة".
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала