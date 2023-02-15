https://sputnikarabic.ae/20230215/كاف-يحسم-أمر-حضور-الجماهير-مباراة-الهلال-السوداني-والأهلي-المصري--1073571092.html
"كاف" يحسم أمر حضور الجماهير مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري
"كاف" يحسم أمر حضور الجماهير مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري
حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قراره بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، المقرر إقامتها السبت المقبل في السودان ضمن منافسات... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T16:59+0000
2023-02-15T16:59+0000
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ونقل موقع "في الجول" عن نادي الهلال السوداني أنه تسلم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أكد فيه الكاف تمسكه بحظر التواجد الجماهيري في مدرجات مباراة الهلال والأهلي.ويستعد الهلال السوداني لاستضافة الأهلي المصري يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلي المصري المباراة بطموحات كبيرة بعد أن أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الثاني.وفي وقت سابق، تمكن فريق فلامنغو البرازيلي من حصد برونزية كأس العالم للأندية، يوم السبت الماضي، بعد تغلبه على النادي الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.حقق النادي البرازيلي الفوز على الفريق المصري بعد مباراة مثيرة في المبارة التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.
https://sputnikarabic.ae/20220911/عضو-مجلس-إدارة-الهلال-السوداني-فريق-كرة-القدم-تعرض-لحرب-شرسة-في-إثيوبيا-1067602695.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار, منوعات
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار, منوعات
"كاف" يحسم أمر حضور الجماهير مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري
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حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قراره بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، المقرر إقامتها السبت المقبل في السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.
ونقل موقع
"في الجول" عن نادي الهلال السوداني أنه تسلم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أكد فيه الكاف تمسكه بحظر التواجد الجماهيري في مدرجات مباراة الهلال والأهلي.
ويستعد الهلال السوداني لاستضافة الأهلي المصري يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلي المصري المباراة بطموحات كبيرة بعد أن أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الثاني.
11 سبتمبر 2022, 16:27 GMT
وفي وقت سابق، تمكن فريق فلامنغو البرازيلي
من حصد برونزية كأس العالم للأندية، يوم السبت الماضي، بعد تغلبه على النادي الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.
حقق النادي البرازيلي الفوز على الفريق المصري بعد مباراة مثيرة في المبارة التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.