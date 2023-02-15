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https://sputnikarabic.ae/20230215/للمرة-الأولى-السوداني-يأمر-بفتح-المنطقة-الخضراء-أمام-زائري-الكاظمية-1073571488.html
للمرة الأولى... السوداني يأمر بفتح المنطقة الخضراء أمام زائري الكاظمية
للمرة الأولى... السوداني يأمر بفتح المنطقة الخضراء أمام زائري الكاظمية
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفتح الجسر المعلق المار في المنطقة الخضراء أمام جموع الزائرين في إجراء يحصل لأول مرة. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T17:15+0000
2023-02-15T17:15+0000
العراق
المنطقة الخضراء
رئيس الوزراء العراقي
العالم العربي
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الوزراء أمر بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق، أمام الزائرين السائرين على الأقدام باتجاه "مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة".وأضاف البيان أن افتتاح الشارع أمام المارة سيكون ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الخميس.
https://sputnikarabic.ae/20220929/احتجاجات-المنطقة-الخضراء-في-العراق-1068382390.html
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العراق, المنطقة الخضراء, رئيس الوزراء العراقي, العالم العربي
العراق, المنطقة الخضراء, رئيس الوزراء العراقي, العالم العربي

للمرة الأولى... السوداني يأمر بفتح المنطقة الخضراء أمام زائري الكاظمية

17:15 GMT 15.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفتح الجسر المعلق المار في المنطقة الخضراء أمام جموع الزائرين في إجراء يحصل لأول مرة.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
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احتجاجات "المنطقة الخضراء" في العراق
29 سبتمبر 2022, 08:25 GMT
وقال البيان إن رئيس الوزراء أمر بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق، أمام الزائرين السائرين على الأقدام باتجاه "مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة".
وأضاف البيان أن افتتاح الشارع أمام المارة سيكون ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الخميس.
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