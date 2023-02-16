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أمريكا: اقتراح مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي "غير مفيد"
أمريكا: اقتراح مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي "غير مفيد"
اعتبرت الولايات المتحدة أن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المقترح الذي يدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات "غير مفيد"، دون أن تهدد صراحة باستخدام حق النقض... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T21:21+0000
2023-02-16T21:22+0000
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جاء هذا تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، مشيرا إلى القرار الأخير بشأن المستوطنات الإسرائيلية، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المسؤول الأمريكي: "رؤيتنا هي أن تقديم هذا القرار غير مفيدة في دعم الظروف لإحداث تقدم في مفاوضات حل الدولتين، نحن نعتقد أن الأنباء القادمة من إسرائيل يوم الاحد غير مفيدة".ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.وذكرت مصادر دبلوماسية أن "الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب دولة الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأحد الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".في هذه الأثناء، أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهما شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230213/السعودية-تؤكد-رفضها-للاستيطان-في-أراضي-فلسطين-وأهمية-التزام-إسرائيل-بالقرارات-الدولية-1073473659.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مستوطنات إسرائيلية, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مستوطنات إسرائيلية, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: اقتراح مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي "غير مفيد"

21:21 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 21:22 GMT 16.02.2023)
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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اعتبرت الولايات المتحدة أن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المقترح الذي يدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات "غير مفيد"، دون أن تهدد صراحة باستخدام حق النقض "الفيتو".
جاء هذا تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، مشيرا إلى القرار الأخير بشأن المستوطنات الإسرائيلية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
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13 فبراير, 18:51 GMT
وقال المسؤول الأمريكي: "رؤيتنا هي أن تقديم هذا القرار غير مفيدة في دعم الظروف لإحداث تقدم في مفاوضات حل الدولتين، نحن نعتقد أن الأنباء القادمة من إسرائيل يوم الاحد غير مفيدة".
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن "الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب دولة الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأحد الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".
في هذه الأثناء، أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهما شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.
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