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https://sputnikarabic.ae/20230216/أمريكا-توافق-على-صفقة-بيع-محتملة-لراجمات-صواريخ-هيمارس-لهولندا-بقيمة-670-مليون-دولار-1073631706.html
أمريكا توافق على صفقة بيع محتملة لراجمات صواريخ "هيمارس" لهولندا بقيمة 670 مليون دولار
أمريكا توافق على صفقة بيع محتملة لراجمات صواريخ "هيمارس" لهولندا بقيمة 670 مليون دولار
قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية منحت الضوء الأخضر لصفقة بيع محتملة لراجمات الصواريخ عالية الحركة... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T21:46+0000
2023-02-16T21:46+0000
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وذكرت الوكالة في بيان رسمي: "اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لحكومة هولندا، لمنصات إطلاق الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس"، والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تقدّر بنحو 670 مليون دولار".و"تشمل الحزمة 20 قاذفة "إم 142 هيمارس"، و39 "M30A2" متعددة الصواريخ الموجهة، بنظام إطلاق الصواريخ البديلة (GMLRS)"، بحسب بيان البنتاغون.وأشارت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، إلى أن "الحزمة الجديدة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز دفاعات أحد الحلفاء الرئيسيين لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230208/خبير-بولندا-تشتري-راجمات-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-لتحل-محل-غراد-التي-قدمتها-لأوكرانيا-1073257805.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار هولندا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار هولندا

أمريكا توافق على صفقة بيع محتملة لراجمات صواريخ "هيمارس" لهولندا بقيمة 670 مليون دولار

21:46 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
منظومة "هيمارس" الأمريكية
© Sputnik . Sergey Stepanov
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قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية منحت الضوء الأخضر لصفقة بيع محتملة لراجمات الصواريخ عالية الحركة "هيمارس" والمعدات ذات الصلة إلى هولندا، بنحو 670 مليون دولار.
وذكرت الوكالة في بيان رسمي: "اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لحكومة هولندا، لمنصات إطلاق الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس"، والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تقدّر بنحو 670 مليون دولار".
و"تشمل الحزمة 20 قاذفة "إم 142 هيمارس"، و39 "M30A2" متعددة الصواريخ الموجهة، بنظام إطلاق الصواريخ البديلة (GMLRS)"، بحسب بيان البنتاغون.
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8 فبراير, 10:39 GMT
وأشارت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، إلى أن "الحزمة الجديدة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز دفاعات أحد الحلفاء الرئيسيين لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
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