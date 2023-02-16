https://sputnikarabic.ae/20230216/الجيش-الإيراني-يحذر-من-أن-رده-على-أي-تهديد-أو-اعتداء-سيكون-عنيفا-يجعل-المعتدي-نادما-1073585655.html
الجيش الإيراني يحذر من أن رده على أي تهديد أو اعتداء سيكون عنيفا يجعل المعتدي نادما
الجيش الإيراني يحذر من أن رده على أي تهديد أو اعتداء سيكون عنيفا يجعل المعتدي نادما
حذر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، من أن "رد القوات المسلحة الإيرانية على أي تهديد أو اعتداء سيكون ردا عنيفا يجعل المعتدي نادما". 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T08:37+0000
2023-02-16T08:37+0000
2023-02-16T08:37+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050419540_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa241516a4e0dc074a8488831b374fe9.jpg
وقال قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد حميد واحدي، إن قواته "الآن في ذروة استعدادها للرد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء على إيران، والدفاع عن الأهداف السامية لنظام الجمهورية الإيرانية امتثالا لأوامر قائد الثورة"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن "إيران بلغت مرحلة من القوة الدفاعية والعسكرية التي لا يجرؤ فيها لا الأمريكيون ولا أية قوة أخرى على أدنى تحرك ضدها وضد مصالحها ومحبّيها".وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن "إيران لا تحتاج اليوم إلى أية جهة للدفاع عن ترابها وشعبها"، مشيدًا ببصيرة ويقظة الشعب الإيراني أمام المؤامرات.وأكد أن "البنى التحتية في إيران صممت بشكل لا يمكن للعدو أن يقوم بفعل شيء ضد الثورة الإسلامية"، مؤكدًا "ضرورة قيام جميع المسؤولين بالتصدي للمشاكل التي تواجه المواطنين وحلها لأن أعين الشعب الايراني تراقب أداءهم".من جهته، حذر قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، "الأعداء من التعرض لأمن واستقرار الشعب الإيراني"، مؤكدًا أنه "سيلحق بهم آنذاك نفس القدر من الضرر أو أكثر".وقال تنكسيري إن "التطور العلمي الذي تشهده إيران لايمكن تصوره"، مشيرًا إلى أن "العلماء الشبان حققوا هذه الإنجازات العلمية بالرغم من الحظر الظالم من خلال جهودهم الجبارة، حيث لا نحتاج اليوم إلى أي اختصاص أجنبي".وختم تنكسيري بالقول إنه "إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات، حيث أننا لا نجامل أحدا أو نتساهل في قضية الحفاظ على أمن واستقلال شعبنا ونظامنا الإسلامي".كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن أوروبا عاجزة عن الدخول في صراع مع بلاده التي لديها خبرة في التغلب على القوى الكبرى.وقال سلامي: "لا يمكن للأوروبيين الدخول في صراع ضد الحرس الثوري"، مضيفًا: "إيران الإسلامية لديها تجربة في التغلب على القوى الكبرى، وقد تجاوزت اليوم إرادة أوروبا لفرض الحظر".واتهم أوروبا بالتصرف "في هذه الفتنة العالمية العظيمة كجزء من الاصطفاف في حرب عالمية ضد الشعب الإيراني"، مختصًا بالذكر "تلك الدول التي رفعت دوما راية الصراع والحرب وإثارة الأزمات ضد الشعب الإيراني، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا".
https://sputnikarabic.ae/20230209/المتحدث-باسم-الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-تلقت-الرد-الموجع-المناسب-على-هجماتها-الفاشلة-في-إيران-1073301313.html
https://sputnikarabic.ae/20230203/نتنياهو-حان-وقت-إضافة-الحرس-الثوري-الإيراني-إلى-قائمة-الإرهاب-للاتحاد-الأوروبي-1073064664.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/إيران-تحذر-أمريكا-من-أن-أي-هجوم-عسكري-سيشعل-حربا-واسعة-النطاق-1072944033.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050419540_115:0:1894:1334_1920x0_80_0_0_3ab7ef4fcd3353d021f540493d5e445c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإيراني يحذر من أن رده على أي تهديد أو اعتداء سيكون عنيفا يجعل المعتدي نادما
تابعنا عبر
حذر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، من أن "رد القوات المسلحة الإيرانية على أي تهديد أو اعتداء سيكون ردا عنيفا يجعل المعتدي نادما".
وقال قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد حميد واحدي، إن قواته "الآن في ذروة استعدادها للرد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء على إيران، والدفاع عن الأهداف السامية لنظام الجمهورية الإيرانية امتثالا لأوامر قائد الثورة"، حسب وكالة
مهر الإيرانية.
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن "إيران بلغت مرحلة من القوة الدفاعية والعسكرية التي لا يجرؤ فيها لا الأمريكيون
ولا أية قوة أخرى على أدنى تحرك ضدها وضد مصالحها ومحبّيها".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن "إيران لا تحتاج اليوم إلى أية جهة للدفاع عن ترابها وشعبها"، مشيدًا ببصيرة ويقظة الشعب الإيراني أمام المؤامرات.
وأكد أن "البنى التحتية في إيران صممت بشكل لا يمكن للعدو أن يقوم بفعل شيء ضد الثورة الإسلامية"، مؤكدًا "ضرورة قيام جميع المسؤولين بالتصدي للمشاكل التي تواجه المواطنين وحلها لأن أعين الشعب الايراني تراقب أداءهم".
من جهته، حذر قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، "الأعداء من التعرض لأمن واستقرار
الشعب الإيراني"، مؤكدًا أنه "سيلحق بهم آنذاك نفس القدر من الضرر أو أكثر".
وقال تنكسيري إن "التطور العلمي الذي تشهده إيران لايمكن تصوره"، مشيرًا إلى أن "العلماء الشبان حققوا هذه الإنجازات العلمية بالرغم من الحظر الظالم من خلال جهودهم الجبارة، حيث لا نحتاج اليوم إلى أي اختصاص أجنبي".
وختم تنكسيري بالقول إنه "إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات، حيث أننا لا نجامل أحدا أو نتساهل في قضية الحفاظ على أمن واستقلال شعبنا ونظامنا الإسلامي".
كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن أوروبا عاجزة عن الدخول في صراع مع بلاده
التي لديها خبرة في التغلب على القوى الكبرى.
وقال سلامي: "لا يمكن للأوروبيين الدخول في صراع ضد الحرس الثوري"، مضيفًا: "إيران الإسلامية لديها تجربة في التغلب على القوى الكبرى، وقد تجاوزت اليوم إرادة أوروبا لفرض الحظر".
واتهم أوروبا بالتصرف "في هذه الفتنة العالمية العظيمة كجزء من الاصطفاف في حرب عالمية ضد الشعب الإيراني"، مختصًا بالذكر "تلك الدول التي رفعت دوما راية الصراع والحرب وإثارة الأزمات ضد الشعب الإيراني، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا".