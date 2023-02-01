https://sputnikarabic.ae/20230201/إيران-تحذر-أمريكا-من-أن-أي-هجوم-عسكري-سيشعل-حربا-واسعة-النطاق-1072944033.html
إيران تحذر أمريكا من أن أي هجوم عسكري سيشعل حربا واسعة النطاق
إيران تحذر أمريكا من أن أي هجوم عسكري سيشعل حربا واسعة النطاق
حذرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، من أن "أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيؤدي إلى صراع واسع النطاق". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T08:40+0000
2023-02-01T08:40+0000
2023-02-01T08:40+0000
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وقالت البعثة الإيرانية لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية، إن "اتخاذ واشنطن للخيار العسكري على أي مستوى يعني دخولها الحرب"، مشيرة إلى أنه إذا "أخطأت الولايات المتحدة في تقديرها وبدأت الحرب، فإنها ستكون مسؤولة عن عواقب مثل هذا الصراع على المنطقة والعالم".وشددت البعثة على أنه "في مثل هذا التطور للأحداث، ستكون إيران قادرة على حماية أمنها ومصالحها".بدوره، نفى مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لـ"نيوزويك"، "قيام أي قوات عسكرية أمريكية بشن ضربات أو عمليات في إيران"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع دون أن يكشف عن تفاصيل بهذا الشأن".ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
https://sputnikarabic.ae/20230201/نتنياهو-يرفض-التعليق-على-هجوم-المسيرات-في-أصفهان-ويلوح-باستخدام-القوة-ضد-إيران-1072940777.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/إيران-تعلن-تحديد-الجهة-المصنعة-للمسيرات-التي-هاجمت-موقعا-عسكريا-في-أصفهان-1072918468.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران تحذر أمريكا من أن أي هجوم عسكري سيشعل حربا واسعة النطاق
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حذرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، من أن "أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيؤدي إلى صراع واسع النطاق".
وقالت البعثة الإيرانية لصحيفة
"نيوزويك" الأمريكية، إن "اتخاذ واشنطن للخيار العسكري على أي مستوى يعني دخولها الحرب"، مشيرة إلى أنه إذا "أخطأت الولايات المتحدة في تقديرها وبدأت الحرب، فإنها ستكون مسؤولة عن عواقب مثل هذا الصراع على المنطقة والعالم".
وشددت البعثة على أنه "في مثل هذا التطور للأحداث، ستكون إيران قادرة على حماية أمنها ومصالحها".
بدوره، نفى مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لـ"نيوزويك"، "قيام أي قوات عسكرية أمريكية بشن ضربات أو عمليات في إيران"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع دون أن يكشف عن تفاصيل بهذا الشأن".
ووقع انفجار قوي
، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات
.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد
".
كما نقلت صحيفة
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
ونقلت صحيفة
"جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
من جهتها، قالت صحيفة
"نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.