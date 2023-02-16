https://sputnikarabic.ae/20230216/الرئيس-التونسي-ردا-على-انتقادات-واشنطن-من-يريد-مساعدتنا-عليه-أن-يسقط-الديون-1073631419.html
الرئيس التونسي ردا على انتقادات واشنطن: من يريد مساعدتنا عليه أن يسقط الديون
الرئيس التونسي ردا على انتقادات واشنطن: من يريد مساعدتنا عليه أن يسقط الديون
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة وليست مستعمرة، وذلك على خلفية تعبير الولايات المتحدة عن قلقها إزاء موجة اعتقالات لمعارضين. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T21:34+0000
2023-02-16T21:34+0000
2023-02-16T21:34+0000
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وحسب الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، اليوم الخميس.وقال سعيد "سيادتنا فوق كل اعتبار.. لسنا تحت الاستعمار.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد صرح أمس الأربعاء، بأن واشنطن "قلقة للغاية" إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس.واتهم الرئيس التونسي اتهم، الأربعاء، من وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعيا لتأجيج الأزمة الاجتماعية.وفي السياق، قامت السلطات التونسية مؤخرا، بإيقاف عدداً من الشخصيات البارزة من المعارضة.يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل، السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-إلقاء-القبض-على-وزير-عدل-تونسي-سابق-ومدير-إذاعة-1073480479.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس التونسي ردا على انتقادات واشنطن: من يريد مساعدتنا عليه أن يسقط الديون
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة وليست مستعمرة، وذلك على خلفية تعبير الولايات المتحدة عن قلقها إزاء موجة اعتقالات لمعارضين.
وحسب الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، اليوم الخميس.
وقال سعيد "سيادتنا فوق كل اعتبار.. لسنا تحت الاستعمار.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة".
وأضاف "نحن قادرون على تشخيص مشاكلنا.. إذا كانوا يريدون مساعدة تونس ودعم التونسيين فليعيدوا أموالنا المنهوبة.. ليسقطوا الديون المتراكمة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد صرح أمس الأربعاء، بأن واشنطن "قلقة للغاية" إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس.
واتهم الرئيس التونسي
اتهم، الأربعاء، من وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعيا لتأجيج الأزمة الاجتماعية.
وفي السياق، قامت السلطات التونسية مؤخرا، بإيقاف عدداً من الشخصيات البارزة من المعارضة.
يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس
، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل، السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.