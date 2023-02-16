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https://sputnikarabic.ae/20230216/تويتر-يصبح-أول-منصة-تسمح-بإعلانات-القنب-في-الولايات-المتحدة-1073588653.html
"تويتر" يصبح أول منصة تسمح بإعلانات القنب في الولايات المتحدة
"تويتر" يصبح أول منصة تسمح بإعلانات القنب في الولايات المتحدة
أصبح موقع تويتر أول منصة تواصل اجتماعي تسمح للشركات بالإعلان عن منتجات القنب في الولايات المتحدة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T08:56+0000
2023-02-16T08:56+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
تويتر
إيلون ماسك
الأخبار
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سبوتنيك. وقال "تويتر" في بيان: "ابتداءً من اليوم الخميس، اتخذنا في بعض الولايات الأمريكية تدابير لتخفيف القيود على إعلانات القنب لدينا لخلق المزيد من الفرص لتسويق القنب الموثوق، وهي خطوة نسبق بها أي منصة تواصل اجتماعي".يشار إلى أنه وفقا لسياسات محتوى الإعلانات الجديدة للشركة، يجب أن يكون المعلنون عن القنب مرخصين من قبل السلطات الأمريكية ومصرّح لهم مسبقا من "تويتر".ومن المرجح أن تستهدف تويتر الولايات الأمريكية التي تم الترخيص فيها لبيع القنب، على أن يلتزم المعلنون بجميع القوانين والإرشادات الإعلانية، ومن بينها حظر استهداف العملاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما.يذكر أنه في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنهى ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شركة تويتر الأمريكية التي تأسست في عام 2006، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.وبعد استحواذ ماسك على الشركة غيّر سياستها، كما سرّح المديرين التنفيذيين الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى حوالي ثلثي الموظفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/كلب-يصبح-المدير-التنفيذي-في-تويتر-وماسك-يصفه-بـالمذهل-1073543102.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, تويتر, إيلون ماسك, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, تويتر, إيلون ماسك, الأخبار

"تويتر" يصبح أول منصة تسمح بإعلانات القنب في الولايات المتحدة

08:56 GMT 16.02.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أصبح موقع تويتر أول منصة تواصل اجتماعي تسمح للشركات بالإعلان عن منتجات القنب في الولايات المتحدة.
سبوتنيك. وقال "تويتر" في بيان: "ابتداءً من اليوم الخميس، اتخذنا في بعض الولايات الأمريكية تدابير لتخفيف القيود على إعلانات القنب لدينا لخلق المزيد من الفرص لتسويق القنب الموثوق، وهي خطوة نسبق بها أي منصة تواصل اجتماعي".
يشار إلى أنه وفقا لسياسات محتوى الإعلانات الجديدة للشركة، يجب أن يكون المعلنون عن القنب مرخصين من قبل السلطات الأمريكية ومصرّح لهم مسبقا من "تويتر".
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ومن المرجح أن تستهدف تويتر الولايات الأمريكية التي تم الترخيص فيها لبيع القنب، على أن يلتزم المعلنون بجميع القوانين والإرشادات الإعلانية، ومن بينها حظر استهداف العملاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما.
يذكر أنه في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنهى ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شركة تويتر الأمريكية التي تأسست في عام 2006، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
وبعد استحواذ ماسك على الشركة غيّر سياستها، كما سرّح المديرين التنفيذيين الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى حوالي ثلثي الموظفين.
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