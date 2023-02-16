https://sputnikarabic.ae/20230216/زلزال-جديد-يضرب-تركيا-1073630354.html
زلزال جديد يضرب تركيا
زلزال جديد يضرب تركيا
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، مساء اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مركزها ولاية هطاي جنوبي تركيا. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T20:25+0000
2023-02-16T20:25+0000
2023-02-16T20:28+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
هزة أرضبة
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073175762_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44dc8f63cd804977d1fd3f7525190046.jpg
وعلى الجانب السوري، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن هزة أرضية وقعت في سوريا وشعر بها أهالي العاصمة دمشق وحلب واللاذقية وعدة محافظات أخرى.وقال المركز الوطني السوري لرصد الزلزال في بيان نقلته "سانا" إنه قد وقعت "هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات شمال غرب إدلب عند الساعة 21.47 دقيقة يبعد مركزها عن المدينة 61 كم بعمق 18.8 كم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073175762_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_69eb6a7345b5deb7f73adbf422ea08b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, هزة أرضبة, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, هزة أرضبة, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال جديد يضرب تركيا
20:25 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 20:28 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، مساء اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مركزها ولاية هطاي جنوبي تركيا.
وعلى الجانب السوري، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن هزة أرضية وقعت في سوريا وشعر بها أهالي العاصمة دمشق وحلب واللاذقية وعدة محافظات أخرى.
وقال المركز الوطني السوري لرصد الزلزال في بيان نقلته "سانا" إنه قد وقعت "هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات شمال غرب إدلب عند الساعة 21.47 دقيقة يبعد مركزها عن المدينة 61 كم بعمق 18.8 كم".