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زلزال جديد يضرب تركيا
https://sputnikarabic.ae/20230216/زلزال-جديد-يضرب-تركيا-1073630354.html
زلزال جديد يضرب تركيا
زلزال جديد يضرب تركيا
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، مساء اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مركزها ولاية هطاي جنوبي تركيا. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T20:25+0000
2023-02-16T20:28+0000
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وعلى الجانب السوري، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن هزة أرضية وقعت في سوريا وشعر بها أهالي العاصمة دمشق وحلب واللاذقية وعدة محافظات أخرى.وقال المركز الوطني السوري لرصد الزلزال في بيان نقلته "سانا" إنه قد وقعت "هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات شمال غرب إدلب عند الساعة 21.47 دقيقة يبعد مركزها عن المدينة 61 كم بعمق 18.8 كم".
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, هزة أرضبة, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, هزة أرضبة, أخبار العالم الآن, الأخبار

زلزال جديد يضرب تركيا

20:25 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 20:28 GMT 16.02.2023)
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
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يتبع
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، مساء اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مركزها ولاية هطاي جنوبي تركيا.
وعلى الجانب السوري، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن هزة أرضية وقعت في سوريا وشعر بها أهالي العاصمة دمشق وحلب واللاذقية وعدة محافظات أخرى.

وقال المركز الوطني السوري لرصد الزلزال في بيان نقلته "سانا" إنه قد وقعت "هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات شمال غرب إدلب عند الساعة 21.47 دقيقة يبعد مركزها عن المدينة 61 كم بعمق 18.8 كم".
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