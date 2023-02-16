https://sputnikarabic.ae/20230216/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-الأمم-المتحدة-استجابت-للشكاوى-المتعلقة-بتعذيب-أسرى-الحرب-1073606070.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: الأمم المتحدة استجابت للشكاوى المتعلقة بتعذيب أسرى الحرب
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: الأمم المتحدة استجابت للشكاوى المتعلقة بتعذيب أسرى الحرب
أكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، أنها تلقت ردا من المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على شكواها بشأن استخدام... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T12:21+0000
2023-02-16T12:21+0000
2023-02-16T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حقوق الإنسان
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتبت موسكالكوفا، في قناتها على "تليغرام": تلقيت ردا من جنيف، من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي تحدثت إليه بخصوص هذه المسألة. وأعتقد أنه من المهم إجراء حوار مع هذا الهيكل الدولي لحقوق الإنسان، واستعداده للمشاركة في حل هذه المشكلة. هدفنا المشترك هو منع أي أعمال عنف وأعمال إجرامية ضد أسرى الحرب الروس وأقاربهم".هذا ودعت موسكالكوفا في وقت سابق نظيرها الأوكراني، دميتري لوبينيتس، والأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى مطالبة كييف بالالتزام باتفاقية جنيف والامتناع عن تعذيب الأسرى الروس.وأضافت موسكالكوفا أنها تلقت صورًا أُرسلت إلى أقارب عسكريين روس أسرى تكشف تعرضهم للتعذيب والتهديد بالقتل، بغرض ابتزاز ذويهم لدفع فديات.وأعلنت موسكالكوفا أنها تجهز لرفع دعوى بهذا الخصوص أمام رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، معربة عن أملها في إطلاق سراح الجنود الروس الأسرى لدى قوات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تدعو-إلى-مطالبة-كييف-بالامتناع-عن-تعذيب-الأسرى-الروس-1072286178.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حقوق الإنسان, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
روسيا, حقوق الإنسان, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: الأمم المتحدة استجابت للشكاوى المتعلقة بتعذيب أسرى الحرب
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أكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، أنها تلقت ردا من المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على شكواها بشأن استخدام التعذيب ضد أسرى حرب من روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وكتبت موسكالكوفا، في قناتها على "تليغرام": تلقيت ردا من جنيف، من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي تحدثت إليه بخصوص هذه المسألة. وأعتقد أنه من المهم إجراء حوار مع هذا الهيكل الدولي لحقوق الإنسان، واستعداده للمشاركة في حل هذه المشكلة. هدفنا المشترك هو منع أي أعمال عنف وأعمال إجرامية ضد أسرى الحرب الروس وأقاربهم".
هذا ودعت موسكالكوفا في وقت سابق نظيرها الأوكراني، دميتري لوبينيتس، والأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى مطالبة كييف بالالتزام باتفاقية جنيف والامتناع عن تعذيب الأسرى الروس.
"أدعو مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أدعوهم إلى مطالبة الجانب الأوكراني فورًا بالامتثال لاتفاقية جنيف لعام 1949، والتي تحظر استخدام التعذيب والعنف والأعمال المهينة للكرامة الإنسانية".
تاتيانا موسكالكوفا
موضة حقوق الإنسان الروسية
وأضافت موسكالكوفا أنها تلقت صورًا أُرسلت إلى أقارب عسكريين روس أسرى تكشف تعرضهم للتعذيب والتهديد بالقتل، بغرض ابتزاز ذويهم لدفع فديات.
وأعلنت موسكالكوفا أنها تجهز لرفع دعوى بهذا الخصوص أمام رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، معربة عن أملها في إطلاق سراح الجنود الروس الأسرى
لدى قوات كييف.