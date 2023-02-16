https://sputnikarabic.ae/20230216/نتائج-واعدة-لعلاج-سريع-للصداع-النصفي-في-صورة-رذاذ-أنف-1073625993.html

نتائج واعدة لعلاج سريع للصداع النصفي... في صورة "رذاذ أنف"

نتائج واعدة لعلاج سريع للصداع النصفي... في صورة "رذاذ أنف"

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، اليوم الخميس، عن حصولها على نتائج إيجابية في المرحلة الأخيرة من الاختبارات الخاصة برذاذ أنف، مصمم لعلاج الصداع النصفي. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T18:44+0000

2023-02-16T18:44+0000

2023-02-16T18:44+0000

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وقالت "فايزر" إن الدراسة، التي تمت مراجعتها ونشرت في مجلة "لانسيت نيورولوجي"، أظهرت أن عقار الشركة "زافيجيبانت" أثبت أنه "فعال في العلاج الحاد" للصداع النصفي، وأن آثاره الجانبية قليلة.واختبرت "فايزر" العلاج الجديد على عينة من 1405 أشخاص، أخذ نصفهم جرعة واحدة من الرذاذ، بينما تلقى الباقي علاجا وهميا، وفقا لبيان من الشركة.وأظهرت تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة للدواء، أن "زافيجيبانت" أثبت فعاليته فيتخفيف الآلام في أقرب وقت، بعد 15 دقيقة من الجرعات، والتخفيف المستمر من ساعتين إلى 48 ساعة بعد العلاج.كما أنه لم يتم تحديد أي آثار جانبية خطيرة من الدواء، باستثناء الغثيان والحساسية للضوء أو الضوضاء.لكن لفتت مجلة "لانسيت" في الوقت نفسه إلى أن "هناك حاجة لإجراء المزيد من التجارب، من أجل إثبات سلامة واتساق تأثير الدواء على المدى الطويل".وقال نائب الرئيس الأول لشركة "فايزر"، وكبير مسؤولي التطوير، جيمس روسناك، إن العقار "لديه القدرة على أن يكون خيارا علاجيا جديدا مهما" للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، "لا سيما أولئك الذين يرغبون في تخفيف سريع المفعول، أو قد يستفيدون من طريقة مختلفة لتناول الدواء بدلا من الأقراص".يشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلقت عددا من الطلبات لإجازة دواء "زافيجيبانت" للاستخدام، ولكن حتى الآن لا يوجد إجراء مماثل لاستخدامه داخل أوروبا.

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