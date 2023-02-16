https://sputnikarabic.ae/20230216/نصرالله-لأول-مرة-في-الكيان-الصهيوني-نسمع-حديثا-عن-حرب-أهلية-1073621038.html

"نصرالله": لأول مرة في الكيان الصهيوني نسمع حديثا عن حرب أهلية

"نصرالله": لأول مرة في الكيان الصهيوني نسمع حديثا عن حرب أهلية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إنه لأول مرة يسمع في الكيان الصهيوني حديثا عن "حرب أهلية". 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T16:20+0000

2023-02-16T16:20+0000

2023-02-16T16:20+0000

بنيامين نتنياهو

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لبنان

أخبار العالم العربي

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ونقلت قناة المنار، مساء اليوم الخميس، عن نصر الله، خلال خطاب ألقاه في ذكرى القادة الشهداء، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يتحدث لأول مرة في بلاده عن "حرب أهلية" وكذلك من رؤساء وزراء سابقين ووزراء دفاع سابقين في إسرائيل.وأكد الأمين العام لحزب الله أن "الجميع في إسرائيل يتحدثون عن حرب أهلية وسفك للدماء وقرب الانفجار ويتحدثون عن الهجرة المعاكسة"، قائلا:وشدد حسن نصر الله على أن "الوضع في كيان العدو هو غير مسبوق على المستوى الداخلي والبيئة الاستراتيجية"، مضيفا أن "هناك قلقا حقيقيا عن قرب انهيار الكيان قبل بلوغه عمر الثمانين عاما وهناك قلق على الوجود".ويشار إلى أنه في الرابع والعشرين من الشهر الماضين وفي تصريح هو الأول من نوعه، حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من انهيار بلاده خلال سنوات، مذكرا بدولتي "مملكة داود" و"الحشمونائيم" اللتين لم تصمدا لأكثر من 80 عاما.وحذر هرتسوغ من أن "غياب الحوار" يمزق مجتمع بلاده من الداخل، معتبرا أن الوضع بات يشبه برميل متفجرات على وشك الانفجار"، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة خلفها إعلان حكومة بنيامين نتنياهو عن خطة لإصلاح القضاء وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب".وتشمل الخطة الإسرائيلية لإصلاح القضاء، تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا قضائيا"، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.وللأسبوع السادس على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت الماضي، في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على الخطة الحكومية التي اعتبروا أنها تمثل نهاية الديمقراطية.

https://sputnikarabic.ae/20230124/لأول-مرة-رئيس-إسرائيل-يحذر-من-نهاية-بلاده-خلال-سنوات-معدودة-1072651478.html

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