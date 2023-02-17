https://sputnikarabic.ae/20230217/وزيرا-الخارجية-المصري-والمغربي-يبحثان-القضايا-الثنائية-والإقليمية-ويؤكدان-استمرار-التنسيق-بينهما-1073655132.html
وزيرا الخارجية المصري والمغربي يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية ويؤكدان استمرار التنسيق بينهما
وزيرا الخارجية المصري والمغربي يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية ويؤكدان استمرار التنسيق بينهما
التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الجمعة، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، خلال مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T12:36+0000
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وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، ظهر اليوم الجمعة، أكد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري أكد لنظيره المغربي حرص مصر على استمرار تعزيز علاقتها الثنائية مع المملكة المغربية، وهو ما ثمّنه الوزير ناصر بوريطة، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين.وأضاف أبو زيد أن اللقاء تناول عددا من الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، وسبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة.وتم التطرق إلى التطورات الجارية في ليبيا، حيث استعرض سامح شكري جهود مصر على صعيد دفع الحل السياسي للأزمة، خاصة من خلال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.ومن جانبه، أكد وزير خارجية المغرب على دعم المسار الجاري للوصول إلى عقد الانتخابات، مع ضرورة احترام إرادة الليبيين والحل الليبي ـ الليبي دون أية إملاءات خارجية، حيث ناقش أيضا التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تهدئة الأوضاع، بهدف إحياء العملية السياسية وصولا لحل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.وذكر أحمد أبو زيد في تصريحاته أن الوزيرين حرصا على تأكيد اعتزامهما استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من القضايا ذات الأولوية أفريقيا وعربيا.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-مواطنيها-المحتجزين-في-ليبيا-1073643621.html
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أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار العالم العربي, الاتحاد الأفريقي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار العالم العربي, الاتحاد الأفريقي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
وزيرا الخارجية المصري والمغربي يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية ويؤكدان استمرار التنسيق بينهما
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التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الجمعة، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، خلال مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، قبيل انعقاد قمة الاتحاد.
وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك
" على نسخة منه، ظهر اليوم الجمعة، أكد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري أكد لنظيره المغربي حرص مصر على استمرار تعزيز علاقتها الثنائية مع المملكة المغربية، وهو ما ثمّنه الوزير ناصر بوريطة، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أبو زيد أن اللقاء تناول عددا من الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي
، وسبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة.
وتم التطرق إلى التطورات الجارية في ليبيا، حيث استعرض سامح شكري جهود مصر على صعيد دفع الحل السياسي للأزمة، خاصة من خلال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية المغرب على دعم المسار الجاري للوصول إلى عقد الانتخابات، مع ضرورة احترام إرادة الليبيين
والحل الليبي ـ الليبي دون أية إملاءات خارجية، حيث ناقش أيضا التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تهدئة الأوضاع، بهدف إحياء العملية السياسية وصولا لحل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وذكر أحمد أبو زيد في تصريحاته أن الوزيرين حرصا على تأكيد اعتزامهما استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من القضايا ذات الأولوية أفريقيا وعربيا.