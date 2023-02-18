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https://sputnikarabic.ae/20230218/الحكومة-العراقية-نلتزم-بما-ورد-في-الدستور-بشأن-العلاقة-مع-كردستان-1073694767.html
الحكومة العراقية: نلتزم بما ورد في الدستور بشأن العلاقة مع كردستان
الحكومة العراقية: نلتزم بما ورد في الدستور بشأن العلاقة مع كردستان
أكدت الحكومة العراقية، التزامها بتطبيق ما نص عليه دستور البلاد بشأن علاقة الحكومة المركزية بإقليم كردستان. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T19:07+0000
2023-02-18T19:07+0000
العراق
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جاء هذا في بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي: "نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، بتاريخ اليوم 18 فبراير/ شباط 2023 هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا".وأكد أن مواد الدستور وما نصت عليه من كون العراق دولة اتحادية، وباقي الفقرات التي تنظم شكل العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد.وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تثبيت هذه المواد ودعمها وذلك التزاما منها، كونها حكومة شرعية انتخبها الشعب وفق الدستور، الذي تلتزم بتطبيقه.
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العراق, كردستان, الدستور, العالم العربي, الأخبار
العراق, كردستان, الدستور, العالم العربي, الأخبار

الحكومة العراقية: نلتزم بما ورد في الدستور بشأن العلاقة مع كردستان

19:07 GMT 18.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكدت الحكومة العراقية، التزامها بتطبيق ما نص عليه دستور البلاد بشأن علاقة الحكومة المركزية بإقليم كردستان.
جاء هذا في بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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أمس, 06:50 GMT
وقال المسؤول العراقي: "نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، بتاريخ اليوم 18 فبراير/ شباط 2023 هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا".
وأكد أن مواد الدستور وما نصت عليه من كون العراق دولة اتحادية، وباقي الفقرات التي تنظم شكل العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تثبيت هذه المواد ودعمها وذلك التزاما منها، كونها حكومة شرعية انتخبها الشعب وفق الدستور، الذي تلتزم بتطبيقه.
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