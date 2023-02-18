https://sputnikarabic.ae/20230218/الحكومة-العراقية-نلتزم-بما-ورد-في-الدستور-بشأن-العلاقة-مع-كردستان-1073694767.html
الحكومة العراقية: نلتزم بما ورد في الدستور بشأن العلاقة مع كردستان
الحكومة العراقية: نلتزم بما ورد في الدستور بشأن العلاقة مع كردستان
أكدت الحكومة العراقية، التزامها بتطبيق ما نص عليه دستور البلاد بشأن علاقة الحكومة المركزية بإقليم كردستان. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T19:07+0000
2023-02-18T19:07+0000
2023-02-18T19:07+0000
العراق
كردستان
الدستور
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_002107eb95a5da21dcba05e7f8801530.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي: "نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، بتاريخ اليوم 18 فبراير/ شباط 2023 هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا".وأكد أن مواد الدستور وما نصت عليه من كون العراق دولة اتحادية، وباقي الفقرات التي تنظم شكل العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد.وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تثبيت هذه المواد ودعمها وذلك التزاما منها، كونها حكومة شرعية انتخبها الشعب وفق الدستور، الذي تلتزم بتطبيقه.
https://sputnikarabic.ae/20230217/العراق-يعلن-تسيير-13-طائرة-محملة-بمواد-الإغاثة-لضحايا-الزلزال-في-تركيا-1073634278.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_9aaded94e373bffbe3ac4e0a4c87fa70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, كردستان, الدستور, العالم العربي, الأخبار
العراق, كردستان, الدستور, العالم العربي, الأخبار
الحكومة العراقية: نلتزم بما ورد في الدستور بشأن العلاقة مع كردستان
تابعنا عبر
أكدت الحكومة العراقية، التزامها بتطبيق ما نص عليه دستور البلاد بشأن علاقة الحكومة المركزية بإقليم كردستان.
جاء هذا في بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال المسؤول العراقي: "نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، بتاريخ اليوم 18 فبراير/ شباط 2023 هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا".
وأكد أن مواد الدستور وما نصت عليه من كون العراق دولة اتحادية، وباقي الفقرات التي تنظم شكل العلاقة بين الحكومة المركزية
وإقليم كردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تثبيت هذه المواد ودعمها وذلك التزاما منها، كونها حكومة شرعية انتخبها الشعب وفق الدستور، الذي تلتزم بتطبيقه.