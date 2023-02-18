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https://sputnikarabic.ae/20230218/بلينكن-لعباس-ندعم-حل-الدولتين-ونعارض-ما-يعرضه-للخطر--1073698768.html
بلينكن لعباس: ندعم حل الدولتين ونرفض ما يعرضه للخطر
بلينكن لعباس: ندعم حل الدولتين ونرفض ما يعرضه للخطر
جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لـ "حل الدولتين"، في الأراضي الفلسطينية. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T21:43+0000
2023-02-18T21:44+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء هذا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".وقال بلينكن: "نعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين الذي تم التفاوض عليه ومعارضة السياسات التي تعرض قابليتها للحياة للخطر"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لاتخاذ الإسرائيليين والفلسطينيين لخطوات تستعيد الهدوء.وعبر عن معارضة واشنطن "القوية للإجراءات الأحادية التي ستؤدي للمزيد من تصاعد التوترات".جاءت هذه الرسالة في أعقاب قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة الجديدة بمنح ترخيص بأثر رجعي لبؤر استيطانية متعددة في الضفة الغربية المحتلة.وأثارت هذه الخطوة انتقادات بالإجماع تقريبا بين القوى الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تقرير-أممي-يتحدث-عن-خليفة-محمود-عباس-ويحذر-من-انهيار-السلطة-الفلسطينية-1072947908.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حل الدولتين, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حل الدولتين, العالم العربي

بلينكن لعباس: ندعم حل الدولتين ونرفض ما يعرضه للخطر

21:43 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 21:44 GMT 18.02.2023)
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لـ "حل الدولتين"، في الأراضي الفلسطينية.
جاء هذا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".
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وقال بلينكن: "نعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين الذي تم التفاوض عليه ومعارضة السياسات التي تعرض قابليتها للحياة للخطر"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لاتخاذ الإسرائيليين والفلسطينيين لخطوات تستعيد الهدوء.
وعبر عن معارضة واشنطن "القوية للإجراءات الأحادية التي ستؤدي للمزيد من تصاعد التوترات".
جاءت هذه الرسالة في أعقاب قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة الجديدة بمنح ترخيص بأثر رجعي لبؤر استيطانية متعددة في الضفة الغربية المحتلة.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات بالإجماع تقريبا بين القوى الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة.
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