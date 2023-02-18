https://sputnikarabic.ae/20230218/بيان-أمريكي-أوروبي-قلقون-من-تصعيد-إيران-النووي-وعدم-تعاونها-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1073692260.html

بيان أمريكي أوروبي: قلقون من تصعيد إيران النووي وعدم تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

بيان أمريكي أوروبي: قلقون من تصعيد إيران النووي وعدم تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن قلقهم إزاء ما أسموه "التصعيد النووي الإيراني" و"عدم تعاون" طهران مع الوكالة الدولية للطاقة... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T17:30+0000

2023-02-18T17:30+0000

2023-02-18T17:30+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد "التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن".وأضاف البيان "أكدوا قلقهم من التصعيد النووي الإيراني وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوا إيران إلى التراجع عن هذا المسار".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن "طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "ما يسمع من مواقف المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين يشير إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق لحل الخلافات حول الملف النووي الإيراني"، حسب موقع الحكومة الإيرانية.وأضاف كنعاني، أن "اعتقادهم باستئناف الاتفاق النووي يبعث على الأمل ويشير إلى أنه لا يزال مسار الدبلوماسية مفتوحًا"، مؤكدا أن "إيران، كطرف في الاتفاق، جادة بشأن عملية الدبلوماسية والتفاوض".وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20221122/مندوب-السعودية-لدى-المنظمات-الدولية-يدعو-إيران-لحل-قضايا-الضمانات-في-ملفها-النووي-دون-مماطلة-1070423395.html

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