https://sputnikarabic.ae/20230218/رئيسي-الأعداء-يشنون-حربا-اقتصادية-وسياسية-وعسكرية-وإعلامية-ضد-إيران-بعد-انتصار-الثورة-1073685992.html
رئيسي: الأعداء يشنون حربا اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران بعد انتصار الثورة
رئيسي: الأعداء يشنون حربا اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران بعد انتصار الثورة
اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، "الأعداء بشن حرب اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية"، مؤكدا أن "الشعب... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T13:09+0000
2023-02-18T13:09+0000
2023-02-18T13:31+0000
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وقال رئيسي، خلال مراسم استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي، مسؤولين حكوميين وسفراء بعض الدول الإسلامية، إن" الغرب عندما شهد أعمال الشغب الأخيرة في إيران ترك طاولة المفاوضات ولجأ لإثارة الشغب وأعلن أنه يتابع الموضوع في الشوارع"، لافتا إلى أن إيران من خلال مشاركتها البناءة في الأوساط الدولية تتابع مصالح الشعب الإيراني، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد.وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، قالت أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها، ثم عادت ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقا وتعاني من مشكلات صحية.وأدانت عدة دول "أعمال القمع" التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين، بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221127/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-أعداء-إيران-يعيشون-في-الوهم-1070589117.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
رئيسي: الأعداء يشنون حربا اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران بعد انتصار الثورة
13:09 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 18.02.2023) تابعنا عبر
اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، "الأعداء بشن حرب اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني أحبط شتى المؤامرات بفضل صموده".
وقال رئيسي، خلال مراسم استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي، مسؤولين حكوميين وسفراء بعض الدول الإسلامية، إن" الغرب عندما شهد أعمال الشغب الأخيرة في إيران ترك طاولة المفاوضات ولجأ لإثارة الشغب وأعلن أنه يتابع الموضوع في الشوارع"، لافتا إلى أن إيران من خلال مشاركتها البناءة في الأوساط الدولية تتابع مصالح الشعب الإيراني، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
27 نوفمبر 2022, 09:53 GMT
وتشهد إيران احتجاجات واسعة
النطاق منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد.
وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، قالت أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها، ثم عادت ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقا وتعاني من مشكلات صحية.
وأدانت عدة دول "أعمال القمع" التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين، بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة في البلاد.