https://sputnikarabic.ae/20221127/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-أعداء-إيران-يعيشون-في-الوهم-1070589117.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: أعداء إيران يعيشون في الوهم

قائد الحرس الثوري الإيراني: أعداء إيران يعيشون في الوهم

قال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن من يعتقد أن النظام الإيراني سيسقط فهو "واهم". 27.11.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة "مهر"، أضاف سلامي في كلمة أمام أفراد قوات التعبئة أن: "البلاد تواجه اليوم حرباً كبيرة، وكل ما يحاك من خطط من قبل قوى الشر والنفاق هي لاستهداف الثورة".وعبّر سلامي عن "عزم بلاده على مواجهة التدخل من قبل الغرب في شؤونها"، داعياً من وصفهم "بالمغرر بهم" من قبل الغرب للعودة إلى حضن الدولة.وتتهم طهران أعداءها في الخارج، خصوصا الولايات المتحدة، ومن تسمهم بـ"عملائهم" بالوقوف وراء الاضطرابات.وأمس السبت، كشف المرشد الإيراني علي خامنئي، عن "خطة أمريكية في غرب آسيا لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران".وقال إن "الأمريكيين قرروا شل دول الجوار، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، قبل قرار لشن العدوان على إيران"، متابعا: "الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006، وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة إيران".وأكد أن "إيران لم تدخل شمال أفريقيا إطلاقا، لكن سياسة إيران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان، ما أدى إلى هزيمة أمريكا في هذه الدول".ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".

https://sputnikarabic.ae/20221126/خامنئي-الغرب-يسعى-لإسقاط-النظام-الإيراني-ولن-يتمكنوا-من-ذلك-أبدا-1070557109.html

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