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https://sputnikarabic.ae/20230218/هزة-أرضية-جديدة-بقوة-51-درجة-على-مقياس-ريختر-تضرب-محافظة-كهرمان-مرعش-جنوب-شرق-تركيا-1073699511.html
هزة أرضية جديدة بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر تضرب محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا
هزة أرضية جديدة بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر تضرب محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا
ضرب زلزال جديد بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا ، مساء ألاحد، وفقا لما أعلنه بحسب مكتب إدارة الكوارث التركية. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T21:48+0000
2023-02-18T22:05+0000
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إسطنبول- سبوتنيك. وأعلن مكتب إدارة الكوارث التركية، وقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة بالقرب من منطقة غوكسون وعلى عمق 12 كيلومترًا .وقدر خبراء المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل شدة الهزة بـ 5.3 درجة، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.وفقًا لمرصد "قنديلي"، التركي، تم تسجيل 5.8 ألف هزة ارتدادية على الأقل بعد زلزال 6 فبراير.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6 شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/ارتفاع-ضحايا-الزلزال-في-تركيا-إلى-40642-قتيلا-1073687917.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

هزة أرضية جديدة بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر تضرب محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا

21:48 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 22:05 GMT 18.02.2023)
CC BY 2.0 / Kai_schmerer / Elbistan, Turkeyمنظريطل على مدينة إلبستان في محافظة كهرمان مرعش التركية قبل الزلزال
منظريطل على مدينة إلبستان في محافظة كهرمان مرعش التركية قبل الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
CC BY 2.0 / Kai_schmerer / Elbistan, Turkey
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ضرب زلزال جديد بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا ، مساء ألاحد، وفقا لما أعلنه بحسب مكتب إدارة الكوارث التركية.
إسطنبول- سبوتنيك. وأعلن مكتب إدارة الكوارث التركية، وقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة بالقرب من منطقة غوكسون وعلى عمق 12 كيلومترًا .
وقدر خبراء المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل شدة الهزة بـ 5.3 درجة، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.
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وفقًا لمرصد "قنديلي"، التركي، تم تسجيل 5.8 ألف هزة ارتدادية على الأقل بعد زلزال 6 فبراير.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6 شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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