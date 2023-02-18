https://sputnikarabic.ae/20230218/وزير-الدفاع-الياباني-الصاروخ-الذي-أطلقته-كوريا-الشمالية-يمكنه-الوصول-إلى-أمريكا-1073685605.html
وزير الدفاع الياباني: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يمكنه الوصول إلى أمريكا
وزير الدفاع الياباني: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يمكنه الوصول إلى أمريكا
قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم السبت، يمكنه الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T12:55+0000
2023-02-18T12:55+0000
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وأضاف الوزير الياباني في مؤتمر صحفي، أن "تحليل بيانات الإطلاق اليوم، أظهر أن الصاروخ قادر على قطع مسافة 14 ألف كيلومتر والوصول إلى الأراضي الأمريكية". وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصاروخ ظل في الجو لمدة 66 دقيقة، ويبلغ مداه نحو 900 كم وأقصى ارتفاع له هو 5700 كم.وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في تصريحات للصحفيين: "إن الصاروخ سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، شرقي هوكايدو".وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.
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أخبار اليابان, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليابان, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الياباني: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يمكنه الوصول إلى أمريكا
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قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم السبت، يمكنه الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف
الوزير الياباني في مؤتمر صحفي، أن "تحليل بيانات الإطلاق اليوم، أظهر أن الصاروخ قادر على قطع مسافة 14 ألف كيلومتر والوصول إلى الأراضي الأمريكية".
وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصاروخ ظل في الجو لمدة 66 دقيقة، ويبلغ مداه نحو 900 كم وأقصى ارتفاع له هو 5700 كم.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في تصريحات للصحفيين
: "إن الصاروخ سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، شرقي هوكايدو".
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة
"يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".
وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ
لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.