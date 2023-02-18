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الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا تجاه البحر الشرقي
https://sputnikarabic.ae/20230218/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-تجاه-البحر-الشرقي-1073678199.html
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا تجاه البحر الشرقي
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا تجاه البحر الشرقي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T08:54+0000
2023-02-18T09:03+0000
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وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محددا باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".وأعلنت كوريا الشمالية، مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع أمريكا واليابان.وأكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الأسبوع الماضي، أن مجلس الأمن الدولي يقف مكتوف الأيدي رغم محاولات واشنطن تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة إطلاق نار من أجل التدرب على الحرب.وقالت الوزارة في بيان: "يظهر الواقع بوضوح أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هما الجانيان الرئيسيان اللذان يعملان عمدا على تدمير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار اليابان
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار اليابان

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا تجاه البحر الشرقي

08:54 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 09:03 GMT 18.02.2023)
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محددا باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".
وأعلنت كوريا الشمالية، مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.
سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع أمريكا واليابان.
وأكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الأسبوع الماضي، أن مجلس الأمن الدولي يقف مكتوف الأيدي رغم محاولات واشنطن تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة إطلاق نار من أجل التدرب على الحرب.
وقالت الوزارة في بيان: "يظهر الواقع بوضوح أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هما الجانيان الرئيسيان اللذان يعملان عمدا على تدمير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".
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