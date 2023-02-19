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إدارة الطوارئ والكوارث التركية تعلن انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في أغلب المدن المنكوبة
إدارة الطوارئ والكوارث التركية تعلن انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في أغلب المدن المنكوبة
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى الزلزال المدمر جنوبي البلاد وصلت إلى 40698 شخصًا. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T13:14+0000
2023-02-19T13:17+0000
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وقال رئيس الإدارة، يونس سيزر، خلال مؤتمر صحافي، إن عدد قتلى الزلزال المدمر في البلاد ارتفع إلى 40698 شخصا، مضيفًا أنه "تم الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ في أغلب المدن المنكوبة".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.وكان قد أعلن المدير العام لإدارة الزلزال والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تاتار، في وقت سابق تعرض جنوبي تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي وقع في يوم 6 شباط/فبراير الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230219/تركيا-10633-سوريا-عادوا-إلى-بلادهم-بشكل-طوعي-بعد-الزلزال-1073708280.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

إدارة الطوارئ والكوارث التركية تعلن انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في أغلب المدن المنكوبة

13:14 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 19.02.2023)
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى الزلزال المدمر جنوبي البلاد وصلت إلى 40698 شخصًا.
وقال رئيس الإدارة، يونس سيزر، خلال مؤتمر صحافي، إن عدد قتلى الزلزال المدمر في البلاد ارتفع إلى 40698 شخصا، مضيفًا أنه "تم الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ في أغلب المدن المنكوبة".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
تركيا: 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال
09:52 GMT
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
وكان قد أعلن المدير العام لإدارة الزلزال والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تاتار، في وقت سابق تعرض جنوبي تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي وقع في يوم 6 شباط/فبراير الجاري.
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