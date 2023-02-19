https://sputnikarabic.ae/20230219/إدارة-الكوارث-والطوارئ-التركية-أكثر-من-6-آلاف-هزة-ارتدادية-ضربت-المناطق-الجنوبية-للبلاد-1073708181.html
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية ضربت المناطق الجنوبية للبلاد
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية ضربت المناطق الجنوبية للبلاد
أعلن المدير العام لإدارة الزلزال والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تاتار، تعرض جنوبي تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T09:39+0000
2023-02-19T09:39+0000
2023-02-19T09:49+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال تاتار خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الهزات الارتدادية تراوحت شدتها بين 3 إلى 6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن منطقة جبلة جوكسون تعرضت إلى هزة ارتدادية بقوة 5.1 ريختر يوم أمس.ولفت تاتار إلى أن الهزات الارتدادية في تركيا ستستمر لفترة أطول، داعيا إلى عدم التواجد في المباني المتضررة جراء الزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230219/هزة-أرضية-جديدة-في-تركيا-1073704632.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية ضربت المناطق الجنوبية للبلاد
09:39 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 19.02.2023) تابعنا عبر
أعلن المدير العام لإدارة الزلزال والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تاتار، تعرض جنوبي تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي وقع في يوم 6 شباط/فبراير الجاري.
القاهرة - سبوتنيك. وقال تاتار خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الهزات الارتدادية تراوحت شدتها بين 3 إلى 6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن منطقة جبلة جوكسون تعرضت إلى هزة ارتدادية بقوة 5.1 ريختر يوم أمس.
ولفت تاتار إلى أن الهزات الارتدادية في تركيا ستستمر لفترة أطول، داعيا إلى عدم التواجد في المباني المتضررة جراء الزلزال.
وضرب زلزال مدمر بقوة
7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.