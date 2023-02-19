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https://sputnikarabic.ae/20230219/إدارة-الكوارث-والطوارئ-التركية-أكثر-من-6-آلاف-هزة-ارتدادية-ضربت-المناطق-الجنوبية-للبلاد-1073708181.html
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية ضربت المناطق الجنوبية للبلاد
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية ضربت المناطق الجنوبية للبلاد
أعلن المدير العام لإدارة الزلزال والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تاتار، تعرض جنوبي تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T09:39+0000
2023-02-19T09:49+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال تاتار خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الهزات الارتدادية تراوحت شدتها بين 3 إلى 6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن منطقة جبلة جوكسون تعرضت إلى هزة ارتدادية بقوة 5.1 ريختر يوم أمس.ولفت تاتار إلى أن الهزات الارتدادية في تركيا ستستمر لفترة أطول، داعيا إلى عدم التواجد في المباني المتضررة جراء الزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230219/هزة-أرضية-جديدة-في-تركيا-1073704632.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية ضربت المناطق الجنوبية للبلاد

09:39 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 19.02.2023)
© AFP 2023 / Bulent Kilicقطة تجلس على كرسي بذراعين في غرفة معيشة تعرضت لأضرار بالغة في مبنى منهار في هاتاي التركية في 15 فبراير 2023، بعد تسعة أيام من وقوع زلزال قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في أجزاء من تركيا وسوريا.
قطة تجلس على كرسي بذراعين في غرفة معيشة تعرضت لأضرار بالغة في مبنى منهار في هاتاي التركية في 15 فبراير 2023، بعد تسعة أيام من وقوع زلزال قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في أجزاء من تركيا وسوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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أعلن المدير العام لإدارة الزلزال والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تاتار، تعرض جنوبي تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي وقع في يوم 6 شباط/فبراير الجاري.
القاهرة - سبوتنيك. وقال تاتار خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الهزات الارتدادية تراوحت شدتها بين 3 إلى 6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن منطقة جبلة جوكسون تعرضت إلى هزة ارتدادية بقوة 5.1 ريختر يوم أمس.

ولفت تاتار إلى أن الهزات الارتدادية في تركيا ستستمر لفترة أطول، داعيا إلى عدم التواجد في المباني المتضررة جراء الزلزال.
رجل إنقاذ مع كلب بوليسي يبحث في مبنى مدمر في أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، 10 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
هزة أرضية جديدة في تركيا
08:03 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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