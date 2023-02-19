https://sputnikarabic.ae/20230219/تركيا-10633-سوريا-عادوا-إلى-بلادهم-بشكل-طوعي-بعد-الزلزال-1073708280.html
تركيا: 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال
تركيا: 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الأحد، أن أكثر من 10 آلاف نازح سوري عادوا إلى بلادهم في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا وأسفر... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T09:52+0000
2023-02-19T09:52+0000
2023-02-19T09:52+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. ونفى الوزير خلال جولة تفقدية للمناطق الحدودية، بحسب وكالة أنباء الأناضول، مسألة تدفق لاجئين سوريين جدد إلى تركيا بسبب الزلزال.وقال وزير الدفاع: "10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال حتى اليوم.وقال المدير العام للشركة بلال أكشي، إن الشركة سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي هز جنوب تركيا.وأوضح أنه تم إجلاء 265 ألفا و754 شخصا من مناطق الزلزال من خلال هذه الرحلات، ونقل 143 ألفا و740 فردا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/تركيا-تقرر-نقل-طلاب-93-مدرسة-في-إسطنبول-لأخرى-أكثر-مقاومة-للزلازل-1073690976.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تركيا: 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الأحد، أن أكثر من 10 آلاف نازح سوري عادوا إلى بلادهم في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا وأسفر عن مصرع عشرات الآلاف.
أنطاكيا - سبوتنيك. ونفى الوزير خلال جولة تفقدية للمناطق الحدودية، بحسب وكالة أنباء الأناضول، مسألة تدفق لاجئين سوريين جدد إلى تركيا بسبب الزلزال.
وقال وزير الدفاع: "10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال
حتى اليوم.
وقال المدير العام للشركة بلال أكشي، إن الشركة سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي هز جنوب تركيا.
وأوضح أنه تم إجلاء 265 ألفا و754 شخصا من مناطق الزلزال من خلال هذه الرحلات، ونقل 143 ألفا و740 فردا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.