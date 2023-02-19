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https://sputnikarabic.ae/20230219/إعلام-البحرية-الإسرائيلية-ترفع-حالة-التأهب-في-البحر-الأحمر-خوفا-من-اعتداء-إيراني-1073732319.html
إعلام: البحرية الإسرائيلية ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر خوفا من اعتداء إيراني
إعلام: البحرية الإسرائيلية ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر خوفا من اعتداء إيراني
أعلنت البحرية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، "رفع حالة التأهب في صفوف قواتها خشية تنفيذ إيران هجوم جديد على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر". 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T20:22+0000
2023-02-19T20:25+0000
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وأفاد موقع "والا" العبري، بأنوأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن "الإيرانيين زادوا من وجودهم في البحر الأحمر في العام الماضي، من خلال وضع عناصر عسكرية على سفن مدنية، مما أثار مخاوف كبيرة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبلدان أخرى التي تعتبر البحر الأحمر محور التجارة البحرية".واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، إيران بمهاجمة إحدى ناقلات النفط الإسرائيلية في مياه الخليج الأسبوع الماضي، مؤكدا التزامه بالرد بقوة على أي هجوم على مواطني بلاده.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الهجمات لن تثني إسرائيل عن القيام بكل ما يلزم من أجل حماية مواطنيها، مؤكدًا "نرد على ذلك بحزم وقوة".وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن بيان لشركة "إليتسون" اليونانية التي تشغل ناقلة النفط التابعة لشركة الشحن البحرية الدولية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، أوضحت فيه تعرض الناقلة لهجوم في مياه الخليج من "جسم طائر" يوم الجمعة.من جهته، قال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، لـ"سبوتنيك" في وقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل تلقت "ردودًا موجعة"، على ما وصفها بـ"الهجمات الفاشلة" في إيران؛ مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه "الردود"، في الوقت الحاضر.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: البحرية الإسرائيلية ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر خوفا من اعتداء إيراني

20:22 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 20:25 GMT 19.02.2023)
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Twitter.com
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أعلنت البحرية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، "رفع حالة التأهب في صفوف قواتها خشية تنفيذ إيران هجوم جديد على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر".
وأفاد موقع "والا" العبري، بأن
"البحرية رفعت مستوى حالة التأهب واليقظة في البحر الأحمر، على خلفية التخوف من هجوم إيراني على السفن التي لها صلة بإسرائيل".
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن "الإيرانيين زادوا من وجودهم في البحر الأحمر في العام الماضي، من خلال وضع عناصر عسكرية على سفن مدنية، مما أثار مخاوف كبيرة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبلدان أخرى التي تعتبر البحر الأحمر محور التجارة البحرية".
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واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، إيران بمهاجمة إحدى ناقلات النفط الإسرائيلية في مياه الخليج الأسبوع الماضي، مؤكدا التزامه بالرد بقوة على أي هجوم على مواطني بلاده.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الهجمات لن تثني إسرائيل عن القيام بكل ما يلزم من أجل حماية مواطنيها، مؤكدًا "نرد على ذلك بحزم وقوة".
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وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن بيان لشركة "إليتسون" اليونانية التي تشغل ناقلة النفط التابعة لشركة الشحن البحرية الدولية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، أوضحت فيه تعرض الناقلة لهجوم في مياه الخليج من "جسم طائر" يوم الجمعة.
من جهته، قال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، لـ"سبوتنيك" في وقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل تلقت "ردودًا موجعة"، على ما وصفها بـ"الهجمات الفاشلة" في إيران؛ مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه "الردود"، في الوقت الحاضر.
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