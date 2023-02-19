https://sputnikarabic.ae/20230219/نتنياهو-يتهم-إيران-بمهاجمة-ناقلة-نفط-إسرائيلية-في-مياه-الخليج-1073711998.html

نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة ناقلة نفط إسرائيلية في مياه الخليج

نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة ناقلة نفط إسرائيلية في مياه الخليج

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إيران بمهاجمة إحدى ناقلات النفط الإسرائيلية في مياه الخليج الأسبوع الماضي، مؤكدا على التزامه بالرد... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T11:32+0000

2023-02-19T11:32+0000

2023-02-19T11:32+0000

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القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي: "إيران هاجمت ناقلة النفط الأسبوع الماضي، وأمس هاجمت قاعدة أمريكية. تواصل إيران الإضرار بإسرائيل ومواطنيها في مناطق مختلفة من العالم".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الهجمات لن تثني إسرائيل عن القيام بكل ما يلزم من أجل حماية مواطنيها، مؤكدًا "نرد على ذلك بحزم وقوة".كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن بيان لشركة "إليتسون" اليونانية التي تشغل ناقلة النفط التابعة لشركة الشحن البحرية الدولة المملوكة لرجل الاعمال الإسرائيلي إيال عوفر، أوضحت فيه تعرض الناقلة لهجوم في مياه الخليج من "جسم طائر" يوم الجمعة.وأشار البيان إلى أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة من دون إصابة أي فرد من طاقمها.كان الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف قد صرح، لسبوتنيك بوقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل تلقت "ردودًا موجعة"، على ما وصفها بـ "الهجمات الفاشلة" في إيران؛ مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه "الردود"، في الوقت الحاضر.وقال شريف: "على الرغم من أن هجمات الإسرائيليين لم تكن ناجحة، إلا أنهم تلقوا ردودًا موجعة .. وليست هناك ضرورة حاليًا، للإعلان عن تلك الردود. ولكن سوف نشاهد ذلك في سلوكهم، خلال الفترة القادمة".وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أعلنت، في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، عن وقوع انفجار قوي بمستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، نتيجة هجوم بطائرات مسيرة صغيرة الحجم.كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران، لهجمات خلال السنوات الماضية؛ واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءها.

https://sputnikarabic.ae/20230208/نتنياهو-وفد-الإنقاذ-إلى-تركيا-يظهر-للعالم-وجه-إسرائيل-الجميل-1073280294.html

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, استهداف ناقلة نفط, البرنامج النووي الإيراني, العالم