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https://sputnikarabic.ae/20230219/السوداني-العراق-يمثل-مفتاح-الحل-في-المنطقة-وانتصرنا-على-الإرهاب-1073716848.html
السوداني: العراق يمثل مفتاح الحل في المنطقة وانتصرنا على الإرهاب
السوداني: العراق يمثل مفتاح الحل في المنطقة وانتصرنا على الإرهاب
اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن بلاده تمثل مفتاح الحل في المنطقة. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T13:48+0000
2023-02-19T13:49+0000
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جاء هذا في تصريحات للسوداني خلال ندوة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن العراق لم يعد يشكل مشكلة أمنية أو سياسية أو جزءا من مشاكل مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه مفتاح للحل في المنطقة.واعتبر أن العراق يشكل حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر قائم على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية الخادمة للمنطقة.وقال السوداني إن حكومته ترتكز على 5 أولويات لمكافحة الفقر، والفساد والإصلاحات الاقتصادية.وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تأخذ حيزا كبيرا من الجهود المبذولة بهدف تنويع مصادر الدخل واستثمار الموارد.وعلى الصعيد الأمني، قال السوداني إن بلاده انتصرت على الإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات الأمن أصبحت على درجة عالية من الكفاءة للمحافظة على أمن البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230219/العراق-يمنح-79-جواز-عبور-لـ-249-مواطنا-في-تركيا-1073700825.html
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أخبار العراق اليوم, رئيس الوزراء العراقي, العالم العربي, الأخبار
أخبار العراق اليوم, رئيس الوزراء العراقي, العالم العربي, الأخبار

السوداني: العراق يمثل مفتاح الحل في المنطقة وانتصرنا على الإرهاب

13:48 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 13:49 GMT 19.02.2023)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن بلاده تمثل مفتاح الحل في المنطقة.
جاء هذا في تصريحات للسوداني خلال ندوة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
المتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
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02:48 GMT
وقال رئيس الوزراء إن العراق لم يعد يشكل مشكلة أمنية أو سياسية أو جزءا من مشاكل مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه مفتاح للحل في المنطقة.
واعتبر أن العراق يشكل حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر قائم على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية الخادمة للمنطقة.
وقال السوداني إن حكومته ترتكز على 5 أولويات لمكافحة الفقر، والفساد والإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تأخذ حيزا كبيرا من الجهود المبذولة بهدف تنويع مصادر الدخل واستثمار الموارد.
وعلى الصعيد الأمني، قال السوداني إن بلاده انتصرت على الإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات الأمن أصبحت على درجة عالية من الكفاءة للمحافظة على أمن البلاد.
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