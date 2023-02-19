https://sputnikarabic.ae/20230219/العراق-يمنح-79-جواز-عبور-لـ-249-مواطنا-في-تركيا-1073700825.html
العراق يمنح 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا في تركيا
العراق يمنح 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا في تركيا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، منح 79 جواز عبور لمواطنين عراقيين في تركيا. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T02:48+0000
2023-02-19T02:48+0000
2023-02-19T02:48+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
زلزال
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104593/40/1045934007_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_1d39ed7ce5b252842c08ebe175028268.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف بيانا قال فيه إن "سفارة جمهورية العراق في أنقرة وبالتنسيق مع القنصليَّة العامة في غازي عنتاب، منحت 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا عراقيا، تمت إعادتهم إلى العراق عبر الرحلات الجوية والبرية".وضرب زلزال جديد بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا ، مساء أمس السبت، وفقا لما أعلنه بحسب مكتب إدارة الكوارث التركية.وأعلن مكتب إدارة الكوارث التركية، وقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة بالقرب من منطقة غوكسون وعلى عمق 12 كيلومترا، وقدر خبراء المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل شدة الهزة بـ 5.3 درجة، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.جاء ذلك بعدما ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6 قبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230217/العراق-يعلن-تسيير-13-طائرة-محملة-بمواد-الإغاثة-لضحايا-الزلزال-في-تركيا-1073634278.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104593/40/1045934007_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_18f8ec8672b500145a90574689fecd37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العراق يمنح 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا في تركيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، منح 79 جواز عبور لمواطنين عراقيين في تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف بيانا قال فيه إن "سفارة جمهورية العراق في أنقرة وبالتنسيق مع القنصليَّة العامة في غازي عنتاب، منحت 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا عراقيا، تمت إعادتهم إلى العراق عبر الرحلات الجوية والبرية".
وضرب زلزال جديد بلغت قوته 5.1
درجة على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا ، مساء أمس السبت، وفقا لما أعلنه بحسب مكتب إدارة الكوارث التركية.
وأعلن مكتب إدارة الكوارث التركية، وقع مركز الزلزال
الذي بلغت قوته 5.1 درجة بالقرب من منطقة غوكسون وعلى عمق 12 كيلومترا، وقدر خبراء المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل شدة الهزة بـ 5.3 درجة، ولم ترد أنباء عن ضحايا
أو خسائر مادية.
جاء ذلك بعدما ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6 قبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.