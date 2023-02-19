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https://sputnikarabic.ae/20230219/العراق-يمنح-79-جواز-عبور-لـ-249-مواطنا-في-تركيا-1073700825.html
العراق يمنح 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا في تركيا
العراق يمنح 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا في تركيا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، منح 79 جواز عبور لمواطنين عراقيين في تركيا. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T02:48+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف بيانا قال فيه إن "سفارة جمهورية العراق في أنقرة وبالتنسيق مع القنصليَّة العامة في غازي عنتاب، منحت 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا عراقيا، تمت إعادتهم إلى العراق عبر الرحلات الجوية والبرية".وضرب زلزال جديد بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا ، مساء أمس السبت، وفقا لما أعلنه بحسب مكتب إدارة الكوارث التركية.وأعلن مكتب إدارة الكوارث التركية، وقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة بالقرب من منطقة غوكسون وعلى عمق 12 كيلومترا، وقدر خبراء المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل شدة الهزة بـ 5.3 درجة، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.جاء ذلك بعدما ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6 قبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار

العراق يمنح 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا في تركيا

02:48 GMT 19.02.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Foreing Affairsالمتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف
المتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Foreing Affairs
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، منح 79 جواز عبور لمواطنين عراقيين في تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف بيانا قال فيه إن "سفارة جمهورية العراق في أنقرة وبالتنسيق مع القنصليَّة العامة في غازي عنتاب، منحت 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا عراقيا، تمت إعادتهم إلى العراق عبر الرحلات الجوية والبرية".
وضرب زلزال جديد بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا ، مساء أمس السبت، وفقا لما أعلنه بحسب مكتب إدارة الكوارث التركية.
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وأعلن مكتب إدارة الكوارث التركية، وقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة بالقرب من منطقة غوكسون وعلى عمق 12 كيلومترا، وقدر خبراء المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل شدة الهزة بـ 5.3 درجة، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.
جاء ذلك بعدما ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6 قبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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