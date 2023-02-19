https://sputnikarabic.ae/20230219/رئيس-الوزراء-العراقي-يتواصل-مباشرة-مع-المواطنين-لحل-مشاكلهم--1073704375.html

رئيس الوزراء العراقي يتواصل مباشرة مع المواطنين لحل مشاكلهم

رئيس الوزراء العراقي يتواصل مباشرة مع المواطنين لحل مشاكلهم

خاطب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المواطنين بشكل مباشر عبر برنامج "الوطن والناس" الذي يتم عرضه على قناة العراقية الإخبارية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T08:25+0000

2023-02-19T08:25+0000

2023-02-19T08:25+0000

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن السوداني أجرى اتصالا بمقدم البرنامج مصطفى الربيعي خلال إذاعة الحلقة مباشرة للاستماع إلى مشاكل المواطنين.ووعد رئيس الوزراء بأن مكتبه الخاص سيتابع جميع المشاكل التي يتم طرحها في البرنامج.وأوصى السوداني مقدم البرنامج بتسجيل أرقام هواتف المواطنين من أجل التواصل معه بشكل شخصي لحل مشاكلهم.وأعلن خلال الاتصال عن قرب إقرار موازنة العام الحالي.

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أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, رئيس الوزراء العراقي, برنامج