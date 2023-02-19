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https://sputnikarabic.ae/20230219/رئيس-الوزراء-العراقي-يتواصل-مباشرة-مع-المواطنين-لحل-مشاكلهم--1073704375.html
رئيس الوزراء العراقي يتواصل مباشرة مع المواطنين لحل مشاكلهم
رئيس الوزراء العراقي يتواصل مباشرة مع المواطنين لحل مشاكلهم
خاطب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المواطنين بشكل مباشر عبر برنامج "الوطن والناس" الذي يتم عرضه على قناة العراقية الإخبارية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T08:25+0000
2023-02-19T08:25+0000
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رئيس الوزراء العراقي
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن السوداني أجرى اتصالا بمقدم البرنامج مصطفى الربيعي خلال إذاعة الحلقة مباشرة للاستماع إلى مشاكل المواطنين.ووعد رئيس الوزراء بأن مكتبه الخاص سيتابع جميع المشاكل التي يتم طرحها في البرنامج.وأوصى السوداني مقدم البرنامج بتسجيل أرقام هواتف المواطنين من أجل التواصل معه بشكل شخصي لحل مشاكلهم.وأعلن خلال الاتصال عن قرب إقرار موازنة العام الحالي.
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, رئيس الوزراء العراقي, برنامج
أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, رئيس الوزراء العراقي, برنامج

رئيس الوزراء العراقي يتواصل مباشرة مع المواطنين لحل مشاكلهم

08:25 GMT 19.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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خاطب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المواطنين بشكل مباشر عبر برنامج "الوطن والناس" الذي يتم عرضه على قناة العراقية الإخبارية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن السوداني أجرى اتصالا بمقدم البرنامج مصطفى الربيعي خلال إذاعة الحلقة مباشرة للاستماع إلى مشاكل المواطنين.
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ووعد رئيس الوزراء بأن مكتبه الخاص سيتابع جميع المشاكل التي يتم طرحها في البرنامج.
وأوصى السوداني مقدم البرنامج بتسجيل أرقام هواتف المواطنين من أجل التواصل معه بشكل شخصي لحل مشاكلهم.
وأعلن خلال الاتصال عن قرب إقرار موازنة العام الحالي.
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