https://sputnikarabic.ae/20230219/السوداني-في-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-داعش-انتهى-عسكريا-في-العراق-1073704962.html

السوداني في مؤتمر ميونيخ للأمن: "داعش" انتهى عسكريا في العراق

السوداني في مؤتمر ميونيخ للأمن: "داعش" انتهى عسكريا في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن تنظيم"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) انتهى عسكريا في العراق"، مشيرا إلى أن ‏بلاده... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

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ولفت خلال مشاركته في ندوة على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إلى أن "الفساد في العراق يهدد خطط التنمية والإعمار، وجزء من الفساد يمول الإرهاب"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.وقال: قواتنا لديها القدرة في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وموقفنا صريح بعدم الحاجة لقوات قتالية تابعة للتحالف الدولي، وإنما نحتاج فقط لبعثات استشارية فقط".كما أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في الندوة بمؤتمر ميونيخ للأمن، أن وأكد أن "وجود مخيم الهول في سوريا عامل مقلق للعراق".ويقع مخيم "الهول"، الخاضع لإدارة تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي سوريا على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود العراقية.ويضم المخيم عشرات الآلاف جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.وفي عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن ينهزم في عامي 2017 و2019.

https://sputnikarabic.ae/20230218/السوداني-لبلينكن-العراق-يرغب-بتوطيد-التعاون-مع-أمريكا-لمحاربة-الإرهاب-1073686296.html

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