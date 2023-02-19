https://sputnikarabic.ae/20230219/المغرب-يسعى-إلى-توسيع-استثماراته-في-إسرائيل-بمجال-الذكاء-الاصطناعي-والطائرات-المسيرة-1073707530.html
المغرب يسعى إلى توسيع استثماراته في إسرائيل بمجال الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة
المغرب يسعى إلى توسيع استثماراته في إسرائيل بمجال الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة
قال المغرب، إنه يسعى إلى توسيع استثماراته داخل إسرائيل، في مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة عن بُعد. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T09:23+0000
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صرح بذلك ياسر البياز، رئيس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر "Our Crowd" للاستثمار العالمي، الذي عقد في القدس، وفقا لحساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، اليوم الأحد.ويضم المؤتمر ممثلين عن شركات مغربية، تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة، والطاقة الشمسية، إلى جانب العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد "الميتافيرس"، والموارد البشرية والعقار، وتكنولوجيات اللياقة البدنية، بحسب موقع "i24 news" الإخباري الإسرائيلي.وفي يوم الخميس الماضي، أجرى القائد العام لسلاح المدفعية في الجيش المغربي، زيارة رسمية إلى إسرائيل هي الأولى له منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك على رأس بعثة عسكرية مغربية.وشهد المغرب في الشهر الماضي، شهد حدثا هو الأول منذ استئناف العلاقات مع تل أبيب أواخر عام 2020، وهو حفل لإحياء اليوم العالمي للمحرقة (الهولوكوست) في معبد "بيت إيل".وقالت القناة "14" الإسرائيلية إن الحفل الذي أقيم حضره وزير التربية والتعليم المغربي شكيب بنموسى، ورئيسة البعثة الإسرائيلية في المغرب السفيرة ألونا فيشر كام، وممثلو الأمم المتحدة في البلاد، ودبلوماسيون أجانب، وأعضاء من الجالية اليهودية.واستأنف المغرب علاقته بإسرائيل أواخر 2020، ضمن ما عرفت باتفاقيات إبراهيم (وقعهتا تل أبيب أيضا مع الإمارات والبحرين والسودان) بعد قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20230216/وفد-عسكري-مغربي-برئاسة-قائد-سلاح-المدفعية-يزور-إسرائيل-1073628675.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
المغرب يسعى إلى توسيع استثماراته في إسرائيل بمجال الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة
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قال المغرب، إنه يسعى إلى توسيع استثماراته داخل إسرائيل، في مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة عن بُعد.
صرح بذلك ياسر البياز، رئيس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر "Our Crowd" للاستثمار العالمي، الذي عقد في القدس، وفقا لحساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، اليوم الأحد.
ويضم المؤتمر ممثلين عن شركات مغربية، تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة، والطاقة الشمسية، إلى جانب العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد "الميتافيرس"، والموارد البشرية والعقار، وتكنولوجيات اللياقة البدنية، بحسب موقع
"i24 news" الإخباري الإسرائيلي.
وفي يوم الخميس الماضي، أجرى القائد العام لسلاح المدفعية في الجيش المغربي، زيارة رسمية إلى إسرائيل هي الأولى له منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك على رأس بعثة عسكرية مغربية.
وشهد المغرب في الشهر الماضي، شهد حدثا هو الأول
منذ استئناف العلاقات مع تل أبيب أواخر عام 2020، وهو حفل لإحياء اليوم العالمي للمحرقة (الهولوكوست) في معبد "بيت إيل".
وقالت القناة
"14" الإسرائيلية إن الحفل الذي أقيم حضره وزير التربية والتعليم المغربي شكيب بنموسى، ورئيسة البعثة الإسرائيلية في المغرب السفيرة ألونا فيشر كام، وممثلو الأمم المتحدة في البلاد، ودبلوماسيون أجانب، وأعضاء من الجالية اليهودية.
واستأنف المغرب
علاقته بإسرائيل أواخر 2020، ضمن ما عرفت باتفاقيات إبراهيم (وقعهتا تل أبيب أيضا مع الإمارات والبحرين والسودان) بعد قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.