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https://sputnikarabic.ae/20230219/بكين-تدعو-واشنطن-للعمل-على-حل-الأزمة-الأوكرانية-عوضا-عن-التربح-من-الوضع-الراهن-1073723810.html
بكين تدعو واشنطن للعمل على حل الأزمة الأوكرانية عوضا عن "التربح من الوضع الراهن"
بكين تدعو واشنطن للعمل على حل الأزمة الأوكرانية عوضا عن "التربح من الوضع الراهن"
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين لن تقبل الضغط الأمريكي عليها بشأن العلاقات مع روسيا، وطالبت واشنطن بالعمل على تسوية الأزمة في أوكرانيا بدلا من "محاولتها... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T17:04+0000
2023-02-19T17:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الصينية اليوم الأحد، "نحن لا نقبل أبدا توجيه أصابع الاتهام من الولايات المتحدة، والتعنت الذي يستهدف العلاقات الصينية الروسية".وعقد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اجتماعا أمس السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.ووفقا للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بلينكين حذر وانغ "من التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعمًا ماديًا لروسيا أو ساعدت في التهرب النظامي من العقوبات".وشهدت العلاقات بين روسيا والصين تقاربا كرد فعل على الإجراءات الغربية، ومحاولات التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للبلدين.هذا وتشهد العلاقات الروسية الصينية نمواً كبيراً في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية التقنية، خصوصاً في ظل العقوبات غير المسبوقة على موسكو؛ جراء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.كما يشارك الطرفان بطلعات جوية مشتركة في بحر الصين، بالإضافة إلى المناورات العسكرية الدورية المشتركة براً وبحراً، ما يؤكد التقارب الكبير بين الدولتين اللتين تواجهان الغرب مجتمعا، وتؤكدان عزمهما على إحباط مخططاته وردعه.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بكين تدعو واشنطن للعمل على حل الأزمة الأوكرانية عوضا عن "التربح من الوضع الراهن"

17:04 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 17:09 GMT 19.02.2023)
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين لن تقبل الضغط الأمريكي عليها بشأن العلاقات مع روسيا، وطالبت واشنطن بالعمل على تسوية الأزمة في أوكرانيا بدلا من "محاولتها الاستفادة من الوضع الراهن".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الصينية اليوم الأحد، "نحن لا نقبل أبدا توجيه أصابع الاتهام من الولايات المتحدة، والتعنت الذي يستهدف العلاقات الصينية الروسية".

كما ذكر البيان أن الولايات المتحدة، يجب أن تعمل من أجل تسوية سياسية للأزمة (الأوكرانية) بدلاً من تأجيج النيران أو محاولات التربح من الوضع الحالي".

وعقد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اجتماعا أمس السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
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12:05 GMT
ووفقا للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بلينكين حذر وانغ "من التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعمًا ماديًا لروسيا أو ساعدت في التهرب النظامي من العقوبات".
وكان وانغ يي قد أعلن، أمس السبت، أن بكين ستفصح، نهاية الشهر الجاري، عن وثيقة تحدد موقفها من تسوية الأزمة في أوكرانيا.
وشهدت العلاقات بين روسيا والصين تقاربا كرد فعل على الإجراءات الغربية، ومحاولات التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للبلدين.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن يحذر نظيره الصيني من "عواقب" دعم روسيا
أمس, 23:01 GMT
هذا وتشهد العلاقات الروسية الصينية نمواً كبيراً في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية التقنية، خصوصاً في ظل العقوبات غير المسبوقة على موسكو؛ جراء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ووصل التبادل التجاري بين البلدين، حسب آخر المعطيات، إلى 170 مليار دولار في العام الماضي.
كما يشارك الطرفان بطلعات جوية مشتركة في بحر الصين، بالإضافة إلى المناورات العسكرية الدورية المشتركة براً وبحراً، ما يؤكد التقارب الكبير بين الدولتين اللتين تواجهان الغرب مجتمعا، وتؤكدان عزمهما على إحباط مخططاته وردعه.
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