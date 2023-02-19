https://sputnikarabic.ae/20230219/بكين-تدعو-واشنطن-للعمل-على-حل-الأزمة-الأوكرانية-عوضا-عن-التربح-من-الوضع-الراهن-1073723810.html

بكين تدعو واشنطن للعمل على حل الأزمة الأوكرانية عوضا عن "التربح من الوضع الراهن"

بكين تدعو واشنطن للعمل على حل الأزمة الأوكرانية عوضا عن "التربح من الوضع الراهن"

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين لن تقبل الضغط الأمريكي عليها بشأن العلاقات مع روسيا، وطالبت واشنطن بالعمل على تسوية الأزمة في أوكرانيا بدلا من "محاولتها... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T17:04+0000

2023-02-19T17:04+0000

2023-02-19T17:09+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الصينية اليوم الأحد، "نحن لا نقبل أبدا توجيه أصابع الاتهام من الولايات المتحدة، والتعنت الذي يستهدف العلاقات الصينية الروسية".وعقد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اجتماعا أمس السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.ووفقا للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بلينكين حذر وانغ "من التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعمًا ماديًا لروسيا أو ساعدت في التهرب النظامي من العقوبات".وشهدت العلاقات بين روسيا والصين تقاربا كرد فعل على الإجراءات الغربية، ومحاولات التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للبلدين.هذا وتشهد العلاقات الروسية الصينية نمواً كبيراً في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية التقنية، خصوصاً في ظل العقوبات غير المسبوقة على موسكو؛ جراء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.كما يشارك الطرفان بطلعات جوية مشتركة في بحر الصين، بالإضافة إلى المناورات العسكرية الدورية المشتركة براً وبحراً، ما يؤكد التقارب الكبير بين الدولتين اللتين تواجهان الغرب مجتمعا، وتؤكدان عزمهما على إحباط مخططاته وردعه.

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