"سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات... صور
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
حصري
شهدت فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، الذي انطلق اليوم الأحد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدفاع في المستقبل وآليات مواجهتها.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، تحدث المشاركون عن التحديات التي يواجهها المسؤولون عن المؤسسات البحثية في نقل الخبرات للأجيال المقبلة وكيفية وضع حلول للمشاكل التي يواجهها قطاع الدفاع.
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
1/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
2/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
3/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
4/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
5/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
6/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
7/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
كما تناول استراتيجيات مواجهة القوات المسلحة والأمنية لتحديات انتشار التكنولوجيا على نطاق واسع ووضع الحلول والتحليلات لما يمكن أن يتم استحداثه من تقنيات في المجال الدفاعي.
وتناول المؤتمر أهمية وجود تعاون عابر للحدود في مجال التقنيات المتطورة، وأهمية التوسع في بناء قدرات بشرية متطورة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل لتطوير القطاع الدفاعي.
وخلال الجلسة الأخيرة تناول المؤتمر دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل العالم.
ولفت المشاركون إلى أهمية التكامل التكنولوجي في قطاع الدفاع عن طريق الشراكات وتبادل المعرفة خاصة في مجال استخدام التقنيات المتطورة في حروب المستقبل.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.