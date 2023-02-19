عربي
https://sputnikarabic.ae/20230219/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-مؤتمر-الدفاع-الدولي-في-الإمارات-صور-1073707672.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات... صور
"سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات... صور
شهدت فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، الذي انطلق اليوم الأحد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدفاع في المستقبل وآليات مواجهتها. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T09:21+0000
2023-02-19T09:21+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري
آيدكس 2023
نافدكس 2023
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073706200_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7e26cc0f6ecf3719a480cec703d800a1.jpg
وحسب مراسل "سبوتنيك"، تحدث المشاركون عن التحديات التي يواجهها المسؤولون عن المؤسسات البحثية في نقل الخبرات للأجيال المقبلة وكيفية وضع حلول للمشاكل التي يواجهها قطاع الدفاع. كما تناول استراتيجيات مواجهة القوات المسلحة والأمنية لتحديات انتشار التكنولوجيا على نطاق واسع ووضع الحلول والتحليلات لما يمكن أن يتم استحداثه من تقنيات في المجال الدفاعي. وتناول المؤتمر أهمية وجود تعاون عابر للحدود في مجال التقنيات المتطورة، وأهمية التوسع في بناء قدرات بشرية متطورة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل لتطوير القطاع الدفاعي. وخلال الجلسة الأخيرة تناول المؤتمر دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل العالم. ولفت المشاركون إلى أهمية التكامل التكنولوجي في قطاع الدفاع عن طريق الشراكات وتبادل المعرفة خاصة في مجال استخدام التقنيات المتطورة في حروب المستقبل. ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230127/خبير-عسكري-وجود-روسيا-في-أيدكس-2023-ونافديكس-2023-على-أرض-الإمارات-العربية-هو-مؤشر-إيجابي--1072789323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073706200_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a021202a566dfcc3bcdcbb1ab631f8d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, آيدكس 2023, نافدكس 2023, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, آيدكس 2023, نافدكس 2023, الأخبار

"سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات... صور

09:21 GMT 19.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبرTelegram
حصري
شهدت فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، الذي انطلق اليوم الأحد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدفاع في المستقبل وآليات مواجهتها.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، تحدث المشاركون عن التحديات التي يواجهها المسؤولون عن المؤسسات البحثية في نقل الخبرات للأجيال المقبلة وكيفية وضع حلول للمشاكل التي يواجهها قطاع الدفاع.
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
1/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
2/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
3/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
4/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
5/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
6/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
7/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
8/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
كما تناول استراتيجيات مواجهة القوات المسلحة والأمنية لتحديات انتشار التكنولوجيا على نطاق واسع ووضع الحلول والتحليلات لما يمكن أن يتم استحداثه من تقنيات في المجال الدفاعي.
وتناول المؤتمر أهمية وجود تعاون عابر للحدود في مجال التقنيات المتطورة، وأهمية التوسع في بناء قدرات بشرية متطورة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل لتطوير القطاع الدفاعي.
وخلال الجلسة الأخيرة تناول المؤتمر دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل العالم.
خبير عسكري: وجود روسيا في أيدكس 2023 ونافديكس 2023 على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
27 يناير, 14:39 GMT
ولفت المشاركون إلى أهمية التكامل التكنولوجي في قطاع الدفاع عن طريق الشراكات وتبادل المعرفة خاصة في مجال استخدام التقنيات المتطورة في حروب المستقبل.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала