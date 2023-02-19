قديروف يفكر في إطلاق "نسخة شيشانية" على غرار "فاغنر"
13:53 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 13:56 GMT 19.02.2023)
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики / الانتقال إلى بنك الصورجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики/
قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، إنه يفكر جديًا، بعد انتهاء خدمته كرئيس للجمهورية، في إنشاء شركة عسكرية خاصة للتنافس مع مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة التي أسسها يفغيني بريغوجين.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح قديروف عبر قناته على "تليغرام": "لا شك في أن هذا النوع من التشكيلات المهنية مهم وضروري، لذلك أخطط بجدية للتنافس مع أخينا العزيز يفغيني بريغوجين، وإنشاء شركة عسكرية خاصة".
وأشار قديروف إلى أن مجموعة "فاغنر" أثبتت فعاليتها من الناحية العسكرية، ولفتت الانتباه لأهمية الشركات العسكرية الخاصة.
وأضاف قديروف: "يمكن الآن القول بثقة إن فاغنر أثبتت بقوة فعاليتها من الناحية العسكرية، ورسمت خطا تحت الحديث عن الحاجة إلى الشركات العسكرية الخاصة، وهذا النوع من التشكيلات المهنية مهم وضروري بلا شك".
18 ديسمبر 2022, 12:06 GMT
وتابع قديروف أنه ما زال سعيدا بالنجاحات التي تحققها مجموعة "فاغنر" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لافتا إلى أن المجموعة دائما تأخذ على عاتقها الجزء الصعب من العمل وتحقق أهدافها.
وصرح قديروف في مقابلة مع وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف في 7 شباط/ فبراير، أن العملية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قبل نهاية العام.
وقال قديروف ردا على سؤال حول استئناف الرحلات الجوية مع الدول الأوروبية:
"بحلول نهاية العام، ستنتهي العملية الخاصة. وستعترف الدول الأوروبية بالخطأ في أفعالها، وسوف يركع الغرب، وكالعادة، سيتعين على الدول الأوروبية التعاون في جميع المجالات مع روسيا. ولن يكون الأمر خلاف ذلك".