عربي
صواريخ روسية بحرية بعيدة المدى تدمر خطا لإنتاج الطائرات المسيرة وسط أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230219/قديروف-يفكر-في-إطلاق-نسخة-شيشانية-على-غرار-فاغنر-1073717004.html
قديروف يفكر في إطلاق "نسخة شيشانية" على غرار "فاغنر"
قديروف يفكر في إطلاق "نسخة شيشانية" على غرار "فاغنر"
قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، إنه يفكر جديًا، بعد انتهاء خدمته كرئيس للجمهورية، في إنشاء شركة عسكرية خاصة للتنافس مع مجموعة... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T13:53+0000
2023-02-19T13:56+0000
جمهورية الشيشان
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/19/1059151995_7:0:1237:692_1920x0_80_0_0_087e98bc21746c0b5134c434dea31ce5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح قديروف عبر قناته على "تليغرام": "لا شك في أن هذا النوع من التشكيلات المهنية مهم وضروري، لذلك أخطط بجدية للتنافس مع أخينا العزيز يفغيني بريغوجين، وإنشاء شركة عسكرية خاصة".وأضاف قديروف: "يمكن الآن القول بثقة إن فاغنر أثبتت بقوة فعاليتها من الناحية العسكرية، ورسمت خطا تحت الحديث عن الحاجة إلى الشركات العسكرية الخاصة، وهذا النوع من التشكيلات المهنية مهم وضروري بلا شك".وصرح قديروف في مقابلة مع وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف في 7 شباط/ فبراير، أن العملية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قبل نهاية العام.وقال قديروف ردا على سؤال حول استئناف الرحلات الجوية مع الدول الأوروبية:
https://sputnikarabic.ae/20221218/باللغة-الصينية--قديروف-يدعو-العالم-الإسلامي-إلى-مواجهة-الناتو-1071322424.html
جمهورية الشيشان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/19/1059151995_160:0:1083:692_1920x0_80_0_0_dd39e873238836859297a6220e66991c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جمهورية الشيشان, روسيا
جمهورية الشيشان, روسيا

قديروف يفكر في إطلاق "نسخة شيشانية" على غرار "فاغنر"

13:53 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 13:56 GMT 19.02.2023)
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики / الانتقال إلى بنك الصورجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، إنه يفكر جديًا، بعد انتهاء خدمته كرئيس للجمهورية، في إنشاء شركة عسكرية خاصة للتنافس مع مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة التي أسسها يفغيني بريغوجين.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح قديروف عبر قناته على "تليغرام": "لا شك في أن هذا النوع من التشكيلات المهنية مهم وضروري، لذلك أخطط بجدية للتنافس مع أخينا العزيز يفغيني بريغوجين، وإنشاء شركة عسكرية خاصة".

وأشار قديروف إلى أن مجموعة "فاغنر" أثبتت فعاليتها من الناحية العسكرية، ولفتت الانتباه لأهمية الشركات العسكرية الخاصة.

وأضاف قديروف: "يمكن الآن القول بثقة إن فاغنر أثبتت بقوة فعاليتها من الناحية العسكرية، ورسمت خطا تحت الحديث عن الحاجة إلى الشركات العسكرية الخاصة، وهذا النوع من التشكيلات المهنية مهم وضروري بلا شك".
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
باللغة الصينية... قديروف يدعو العالم الإسلامي إلى مواجهة الناتو
18 ديسمبر 2022, 12:06 GMT

وتابع قديروف أنه ما زال سعيدا بالنجاحات التي تحققها مجموعة "فاغنر" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لافتا إلى أن المجموعة دائما تأخذ على عاتقها الجزء الصعب من العمل وتحقق أهدافها.

وصرح قديروف في مقابلة مع وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف في 7 شباط/ فبراير، أن العملية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قبل نهاية العام.
وقال قديروف ردا على سؤال حول استئناف الرحلات الجوية مع الدول الأوروبية:
"بحلول نهاية العام، ستنتهي العملية الخاصة. وستعترف الدول الأوروبية بالخطأ في أفعالها، وسوف يركع الغرب، وكالعادة، سيتعين على الدول الأوروبية التعاون في جميع المجالات مع روسيا. ولن يكون الأمر خلاف ذلك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала