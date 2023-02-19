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https://sputnikarabic.ae/20230219/محمد-بن-راشد-معارض-آيدكس-ونافدكس-يعززان-حضور-الصناعات-الدفاعية-في-الإمارات-1073712348.html
محمد بن راشد: معارض "آيدكس" و"نافدكس" يعززان حضور الصناعات الدفاعية في الإمارات
محمد بن راشد: معارض "آيدكس" و"نافدكس" يعززان حضور الصناعات الدفاعية في الإمارات
قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ‏اليوم الأحد، إن معرضي "آيدكس" و"نافدكس"يعززان حضور الصناعات... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T11:48+0000
2023-02-19T11:48+0000
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وأشار حاكم إمارة دبي الخليجية، في كلمة له، بمناسبة انطلاق المعرضين، إلى أنه "منذ انطلاق دورته الأولى في العام 1993، كان معرض "آيدكس" شاهدا على تطور صناعاتنا الدفاعية، وحضورها في مختلف المعارض الدولية التي تشارك فيها، وهو حضور يحظى بالموثوقية نتيجة لمكانة دولتنا وصدقية سياساتها وتعاملاتها، وكذلك نتيجة جودة وتميز صناعاتنا الدفاعية، وتنافسية إنتاج مصانعنا من الأسلحة التقليدية والأسلحة ذاتية التشغيل والمسيّرات، وأنظمة المراقبة الجوية المتقدمة وأنظمة الصواريخ الدقيقة، والتطبيقات الدفاعية للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي، وغير ذلك الكثير"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما أكد على "أهمية معرضي “آيدكس" و"نافدكس"، ودورهما في تعزيز صناعة المعارض التي باتت محركا مهما بين محركات اقتصادنا الوطني، ومنصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطارا فعالا لبناء الشراكات".وشدد حاكم دبي في كلمته أن "المشاركة الواسعة للدول والشركات، وصنّاع القرار، تؤكد الأهمية المتنامية للمعرضين، ودورهما في تعزيز صناعة المعارض، التي استقرت محركا مهما بين محركات اقتصادنا الوطني، ومنصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطارا فعالا لبناء الشراكات".ولفت إلى أن "نجاحات معارض الإمارات العربية المتحدة في مجالات الدفاع والطيران والأمن والتكنولوجيا وغيرها جاءت مواكبة لنجاحاتنا في كافة حقول التنمية الشاملة، ومن بينها تنمية الصناعات الدفاعية التي هي محور رئيسي في استراتيجياتنا الأمنية، وخطط تنويع اقتصادنا، وتكوين مواردنا البشرية".وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس2023) في مركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.وتنعقد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة واسعة من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.وتنظم الفعاليات تحت شعار "التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي".وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.
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نافدكس 2023, آيدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي
نافدكس 2023, آيدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي

محمد بن راشد: معارض "آيدكس" و"نافدكس" يعززان حضور الصناعات الدفاعية في الإمارات

11:48 GMT 19.02.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ‏اليوم الأحد، إن معرضي "آيدكس" و"نافدكس"يعززان حضور الصناعات الدفاعية في البلاد.‏
وأشار حاكم إمارة دبي الخليجية، في كلمة له، بمناسبة انطلاق المعرضين، إلى أنه "منذ انطلاق دورته الأولى في العام 1993، كان معرض "آيدكس" شاهدا على تطور صناعاتنا الدفاعية، وحضورها في مختلف المعارض الدولية التي تشارك فيها، وهو حضور يحظى بالموثوقية نتيجة لمكانة دولتنا وصدقية سياساتها وتعاملاتها، وكذلك نتيجة جودة وتميز صناعاتنا الدفاعية، وتنافسية إنتاج مصانعنا من الأسلحة التقليدية والأسلحة ذاتية التشغيل والمسيّرات، وأنظمة المراقبة الجوية المتقدمة وأنظمة الصواريخ الدقيقة، والتطبيقات الدفاعية للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي، وغير ذلك الكثير"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما أكد على "أهمية معرضي “آيدكس" و"نافدكس"، ودورهما في تعزيز صناعة المعارض التي باتت محركا مهما بين محركات اقتصادنا الوطني، ومنصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطارا فعالا لبناء الشراكات".
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وشدد حاكم دبي في كلمته أن "المشاركة الواسعة للدول والشركات، وصنّاع القرار، تؤكد الأهمية المتنامية للمعرضين، ودورهما في تعزيز صناعة المعارض، التي استقرت محركا مهما بين محركات اقتصادنا الوطني، ومنصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطارا فعالا لبناء الشراكات".
ولفت إلى أن "نجاحات معارض الإمارات العربية المتحدة في مجالات الدفاع والطيران والأمن والتكنولوجيا وغيرها جاءت مواكبة لنجاحاتنا في كافة حقول التنمية الشاملة، ومن بينها تنمية الصناعات الدفاعية التي هي محور رئيسي في استراتيجياتنا الأمنية، وخطط تنويع اقتصادنا، وتكوين مواردنا البشرية".
وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس2023) في مركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتنعقد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة واسعة من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.
وتنظم الفعاليات تحت شعار "التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي".
وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.
معلومات عن آيديكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
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معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
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26 يناير, 08:46 GMT
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