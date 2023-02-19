https://sputnikarabic.ae/20230219/محمد-بن-راشد-معارض-آيدكس-ونافدكس-يعززان-حضور-الصناعات-الدفاعية-في-الإمارات-1073712348.html

محمد بن راشد: معارض "آيدكس" و"نافدكس" يعززان حضور الصناعات الدفاعية في الإمارات

محمد بن راشد: معارض "آيدكس" و"نافدكس" يعززان حضور الصناعات الدفاعية في الإمارات

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ‏اليوم الأحد، إن معرضي "آيدكس" و"نافدكس"يعززان حضور الصناعات... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T11:48+0000

2023-02-19T11:48+0000

2023-02-19T11:48+0000

نافدكس 2023

آيدكس 2023

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/03/1050326840_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_e483732274889a45c7136a07d35214c5.jpg

وأشار حاكم إمارة دبي الخليجية، في كلمة له، بمناسبة انطلاق المعرضين، إلى أنه "منذ انطلاق دورته الأولى في العام 1993، كان معرض "آيدكس" شاهدا على تطور صناعاتنا الدفاعية، وحضورها في مختلف المعارض الدولية التي تشارك فيها، وهو حضور يحظى بالموثوقية نتيجة لمكانة دولتنا وصدقية سياساتها وتعاملاتها، وكذلك نتيجة جودة وتميز صناعاتنا الدفاعية، وتنافسية إنتاج مصانعنا من الأسلحة التقليدية والأسلحة ذاتية التشغيل والمسيّرات، وأنظمة المراقبة الجوية المتقدمة وأنظمة الصواريخ الدقيقة، والتطبيقات الدفاعية للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي، وغير ذلك الكثير"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما أكد على "أهمية معرضي “آيدكس" و"نافدكس"، ودورهما في تعزيز صناعة المعارض التي باتت محركا مهما بين محركات اقتصادنا الوطني، ومنصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطارا فعالا لبناء الشراكات".وشدد حاكم دبي في كلمته أن "المشاركة الواسعة للدول والشركات، وصنّاع القرار، تؤكد الأهمية المتنامية للمعرضين، ودورهما في تعزيز صناعة المعارض، التي استقرت محركا مهما بين محركات اقتصادنا الوطني، ومنصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإطارا فعالا لبناء الشراكات".ولفت إلى أن "نجاحات معارض الإمارات العربية المتحدة في مجالات الدفاع والطيران والأمن والتكنولوجيا وغيرها جاءت مواكبة لنجاحاتنا في كافة حقول التنمية الشاملة، ومن بينها تنمية الصناعات الدفاعية التي هي محور رئيسي في استراتيجياتنا الأمنية، وخطط تنويع اقتصادنا، وتكوين مواردنا البشرية".وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس2023) في مركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.وتنعقد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة واسعة من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.وتنظم الفعاليات تحت شعار "التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي".وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.

https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-الدفعة-الأولى-من-السفن-البحرية-المشاركة-في-معرض-نافدكس-2023-صور-1073661956.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نافدكس 2023, آيدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي