https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-الدفعة-الأولى-من-السفن-البحرية-المشاركة-في-معرض-نافدكس-2023-صور-1073661956.html

وصول الدفعة الأولى من السفن البحرية المشاركة في معرض "نافدكس 2023"... صور

وصول الدفعة الأولى من السفن البحرية المشاركة في معرض "نافدكس 2023"... صور

استقبل مرسى مركز أبوظبي الوطني للمعارض (مارينا أدنيك)، صباح اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من السفن الحربية المشاركة في معرض ‏الدفاع البحري "نافدكس 2023"، والذي... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T14:48+0000

2023-02-17T14:48+0000

2023-02-17T14:48+0000

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و"تضمنت الدفعة الأولى من القطع البحرين 7 سفن بحرية مختلفة الأحجام والاستخدامات من عدد الدول، إذ تم استقبالها رسميا مع دخول السفن قناة المصفح المائية، وصولا إلى مارينا أدنيك المقابل لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، كما استقبل مرسى ميناء زايد عددا آخر من القطع البحرية المشاركة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحالية لمعرض "نافدكس"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال رئيس اللجنة البحرية المنظمة لمعرض "نافدكس 2023"، عميد بحري، راشد المحيسني: "تشهد الدورة الحالية لمعرض "نافدكس" نموا واضحا وكبيرا في عدد الشركات العارضة، وصولا لعرض أحدث التقنيات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية، واستطاع معرض "نافدكس" منذ انطلاقته الأولى قبل 12 عاما أن يؤكد على مكانته كأحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد الشراكات وفرص النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية".وأشار: "تستقطب الدورة الحالية لمعرض "نافدكس" مشاركة عدد من القطع والسفن البحرية من 8 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستضيف عددا من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض".من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال" للفعاليات التابعة لمجموعة "أدنيك"، سعيد المنصوري: "تقام الدورة الحالية لمعرض "نافدكس" في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، وتعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وارتفع عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية لمعرض "نافدكس" بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة في العام 2021".وتجدر الإشارة إلى أن مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يعد المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط القادر على تنظيم العروض الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى العروض البحرية، ويمتلك بنية تحتية هي الأكثر تطورا في المنطقة، وصولا إلى مساحته التي تتجاوز الـ153 ألف متر مربع، إذ يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساهم وبشكل فاعل في تطوير معرضي "آيدكس" و"نافدكس"، وتعزيز تنافسيتهما وقدرتهما على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

https://sputnikarabic.ae/20230204/أبوظبي-تستعد-لـ-آيدكس-2023-ما-هو-تاريخ-التصنيع-العسكري-في-الإمارات-1073105839.html

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