https://sputnikarabic.ae/20230219/مدير-عام-وكالة-الإمارات-للفضاء-يكشف-لـسبوتنيك-حجم-التعاون-الفضائي-مع-روسيا-1073724120.html

مدير عام وكالة الإمارات للفضاء يكشف لـ"سبوتنيك" حجم التعاون الفضائي مع روسيا

مدير عام وكالة الإمارات للفضاء يكشف لـ"سبوتنيك" حجم التعاون الفضائي مع روسيا

قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، سالم القبيسي، إن صدور القانون الخاص بإنفاذ اتفاقية التعاون المبرمة بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الروسية... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T17:13+0000

2023-02-19T17:13+0000

2023-02-19T17:29+0000

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جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها وكالة "سبوتنيك" مع سالم القبيسي، على هامش معرض الدفاع الدولي، الذي أقيم في الإمارات اليوم الأحد، قبل انطلاق معرض الدفاع الدولي "آيدكس 23" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 23" غدا... فيما يلي نص المقابلة:ما هي النقاط التي تركز عليها الإمارات في مجال الفضاء؟بالنسبة للإمارات هناك نقطتين مهمتين في مجال الفضاء أولهما كيفية زيادة التعاون الدولي في هذا المجال حتى نتمكن من معالجة التهديدات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع.والنقطة الثانية التي تركز عليها الإمارات هي "استدامة الفضاء" حتى نضمن الوصول إلى جميع دول العالم التي لديها تطلعات في هذا المجال.ما هي المعوقات التي تواجهها الدول الناشئة في مجال الفضاء؟هناك أشياء يمكن أن تحرم الدول الناشئة في هذا المجال من الاستفادة من قطاع الفضاء بشكل عام، وأبرز هذه الأشياء هي منظومة الاتفاقيات الدولية الموجودة حاليا. هذه الاتفاقيات قديمة يجب إعادة النظر فيها وتحديد الأشياء التي تحتاج التطوير بها.ما هو حجم الدعم الذي تقدمه روسيا للإمارات في مجال الفضاء؟يجب علينا أن نتذكر أن هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، انطلق إلى الفضاء عبر منصة إطلاق الفضاء الروسية في كازاخستان.كما يجب علينا أن نعلم أن التدريبات التي حصل عليها المنصوري، أيضا قبل انطلاق المهمة كانت بالتعاون مع روسيا.ما هي خطتكم المستقبلية بشأن التعاون الروسي الإماراتي في مجال الفضاء؟الاتفاقية التي أشرت إليها سابقا بشأن التعاون الروسي الإماراتي، بها أوجه محددة لهذا التعاون، وأهم شيء في هذا التعاون هو علوم الفضاء، وهذا جانب مهم جدا لأنه أساس التكنولوجيا وهو الذي يحدد المسارات التقنية التي يمكن تحقيق تقدم فيها.ما هي أهمية التعاون الدولي في مجال الفضاء؟في دولة الإمارات بشكل خاص، نعتمد على شركائنا الدوليين في مجال الفضاء، لأننا لا نؤمن بإعادة صنع العجلة، ولأننا نعرف أن هناك قدرات ومستويات متقدمة في هذا المجال قامت بها عدة دول في العالم ومن أبرزها روسيا، ونحن نتطلع دائما أن نرى شركائنا وأن نبحث أوجه التعاون معهم في شتى المجالات.أجرى الحوار علاء المطيري

https://sputnikarabic.ae/20221205/الإمارات-انطلاق-أعمال-النسخة-الأولى-من-حوار-أبوظبي-للفضاء-1070853600.html

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حوارات, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم العربي, وكالة الفضاء الإماراتية, حصري