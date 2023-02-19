عربي
https://sputnikarabic.ae/20230219/هجوم-بعبوة-ناسفة-استهدف-سيارة-للجيش-السوري-في-ريف-درعا-1073705141.html
إصابة 4 عسكريين بالجيش السوري في تفجير لعبوة ناسفة بريف درعا
إصابة 4 عسكريين بالجيش السوري في تفجير لعبوة ناسفة بريف درعا
أصيب 4 عسكريين في الجيش السوري في تفجير لعبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم على إحدى الطرق الزراعية، بريف درعا، اليوم الأحد. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T08:17+0000
2023-02-19T08:57+0000
أخبار سوريا اليوم
انفجار عبوة ناسفة
العالم العربي
الأخبار
إصابات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062357970_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7812b5a7ffa1a5940db1fcaaaa4f824.jpg
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري في درعا أن "إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة وقاموا بتفجيرها أثناء مرور سيارة عسكرية على الطريق الزراعي شرق بلدة خبب، بريف درعا الشمالي".وقال المصدر أن التفجير أسفر عن إصابة 4 عسكريين بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المشفى.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" إن انفجارا ضخما هز مدينة درعا، ليتبين لاحقا أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من جسر الضاحية غربي المدينة.وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، أصيب نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي دمشق- درعا.وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا لمراسل "سبوتنيك" آنذاك، إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق - درعا".وكشف المصدر عن أن بعض المصابين جراحهم خطيرة، موضحا أن الاستهداف حصل أثناء عودة حافلة المبيت من معبر (نصيب) الحدودي بين سوريا والأردن، وكان العناصر متوجهين إلى العاصمة دمشق خلال عملية تبديل دورية.وتشهد مدينة درعا وريفها أحداثا شبه يومية، من تفجيرات واغتيالات تستهدف عناصر الجيش السوري وقوات الأمن وأشخاصا موالين للدولة، وذلك على الرغم من عملية التسوية، التي توصلت إليها الدولة والمجموعات المسلحة برعاية روسية، عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230202/انفجار-سيارة-مفخخة-في-مدينة-درعا-السورية-1073052375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062357970_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9593560df94258517e64aff70ef5195.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, انفجار عبوة ناسفة, العالم العربي, الأخبار, إصابات
أخبار سوريا اليوم, انفجار عبوة ناسفة, العالم العربي, الأخبار, إصابات

إصابة 4 عسكريين بالجيش السوري في تفجير لعبوة ناسفة بريف درعا

08:17 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 08:57 GMT 19.02.2023)
© Sputnik . Mohamed Al-Najmمقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا
مقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Mohamed Al-Najm
تابعنا عبرTelegram
أصيب 4 عسكريين في الجيش السوري في تفجير لعبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم على إحدى الطرق الزراعية، بريف درعا، اليوم الأحد.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري في درعا أن "إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة وقاموا بتفجيرها أثناء مرور سيارة عسكرية على الطريق الزراعي شرق بلدة خبب، بريف درعا الشمالي".
السيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
انفجار سيارة مفخخة في مدينة درعا السورية
2 فبراير, 18:38 GMT
وقال المصدر أن التفجير أسفر عن إصابة 4 عسكريين بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المشفى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" إن انفجارا ضخما هز مدينة درعا، ليتبين لاحقا أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من جسر الضاحية غربي المدينة.
وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، أصيب نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي دمشق- درعا.
وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا لمراسل "سبوتنيك" آنذاك، إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق - درعا".
وكشف المصدر عن أن بعض المصابين جراحهم خطيرة، موضحا أن الاستهداف حصل أثناء عودة حافلة المبيت من معبر (نصيب) الحدودي بين سوريا والأردن، وكان العناصر متوجهين إلى العاصمة دمشق خلال عملية تبديل دورية.
وتشهد مدينة درعا وريفها أحداثا شبه يومية، من تفجيرات واغتيالات تستهدف عناصر الجيش السوري وقوات الأمن وأشخاصا موالين للدولة، وذلك على الرغم من عملية التسوية، التي توصلت إليها الدولة والمجموعات المسلحة برعاية روسية، عام 2021.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала