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https://sputnikarabic.ae/20230219/250-ألف-إسرائيلي-يخرجون-في-احتجاجات-على-مستوى-البلاد-1073701161.html
250 ألف إسرائيلي يخرجون في احتجاجات على مستوى البلاد
250 ألف إسرائيلي يخرجون في احتجاجات على مستوى البلاد
خرج ما يقرب من 250 ألف إسرائيلي في احتجاجات على مستوى البلاد ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل لحكومة نتنياهو، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن منظمي... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T04:26+0000
2023-02-19T04:26+0000
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سبوتنيك. وانطلقت الاحتجاجات في أكثر من 60 موقعا مختلفا في إسرائيل، ليلة السبت، وهو الأسبوع السابع على التوالي من المظاهرات منذ اقتراح الإصلاحات القضائية، وقالت الصحيفة إن ما يقرب من 135 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع في تل أبيب وحدها.وتضمنت التعديلات التي طرحها وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، حزمة من الإصلاحات القانونية من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا من خلال منح مجلس الوزراء السيطرة على اختيار القضاة الجدد، فضلا عن السماح للكنيست بتجاوز أحكام المحكمة، ما أثار انتقادات عامة وموجة من الاحتجاجات الجماهيرية.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن مشاريع قوانين الإصلاح القضائي المثيرة للجدل ستصل إلى الجلسة الكاملة للكنيست يوم الاثنين المقبل، 20 فبراير/ شباط.وأكد مكتب ليفين أن الحكومة لا تخطط لتأجيل التصويت، على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتأجيل موعده التصويت، نظرا لأن هذا الإصلاح القضائي أوصل البلاد إلى "حافة الانهيار الدستوري والمجتمعي" ، بحسب هرتسوغ.وبدورها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، فضلا عن مطالبة المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد متعددة.والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.
https://sputnikarabic.ae/20230218/مفتش-الشرطة-الإسرائيلية-نستعد-للتعامل-مع-سيناريو-محاولة-اغتيال-لخلافات-سياسية-داخلية-1073697143.html
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أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

250 ألف إسرائيلي يخرجون في احتجاجات على مستوى البلاد

04:26 GMT 19.02.2023
© Sputnik . Arial Sporn / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Arial Sporn
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خرج ما يقرب من 250 ألف إسرائيلي في احتجاجات على مستوى البلاد ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل لحكومة نتنياهو، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن منظمي المظاهرات.
سبوتنيك. وانطلقت الاحتجاجات في أكثر من 60 موقعا مختلفا في إسرائيل، ليلة السبت، وهو الأسبوع السابع على التوالي من المظاهرات منذ اقتراح الإصلاحات القضائية، وقالت الصحيفة إن ما يقرب من 135 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع في تل أبيب وحدها.
وتضمنت التعديلات التي طرحها وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، حزمة من الإصلاحات القانونية من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا من خلال منح مجلس الوزراء السيطرة على اختيار القضاة الجدد، فضلا عن السماح للكنيست بتجاوز أحكام المحكمة، ما أثار انتقادات عامة وموجة من الاحتجاجات الجماهيرية.
مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
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أمس, 20:27 GMT
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن مشاريع قوانين الإصلاح القضائي المثيرة للجدل ستصل إلى الجلسة الكاملة للكنيست يوم الاثنين المقبل، 20 فبراير/ شباط.
وأكد مكتب ليفين أن الحكومة لا تخطط لتأجيل التصويت، على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتأجيل موعده التصويت، نظرا لأن هذا الإصلاح القضائي أوصل البلاد إلى "حافة الانهيار الدستوري والمجتمعي" ، بحسب هرتسوغ.
وبدورها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، فضلا عن مطالبة المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد متعددة.
والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.
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