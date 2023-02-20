عربي
https://sputnikarabic.ae/20230220/إعلام-بشار-الأسد-يزور-سلطنة-عمان-والإمارات-في-الساعات-المقبلة-1073765026.html
إعلام: بشار الأسد يزور سلطنة عمان والإمارات في الساعات المقبلة
إعلام: بشار الأسد يزور سلطنة عمان والإمارات في الساعات المقبلة
أشار تقرير إعلامي أن الرئيس السوري بشار الأسد سيقوم في الساعات المقبلة بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان ومن ثم لدولة الإمارات العربية المتحدة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:25+0000
2023-02-20T12:32+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103245/03/1032450367_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_31869ed60f08b91311eb3c230b95d316.jpg
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الزلزال حرك الجمود، ودول عربية كانت مطبّعة أو تريد التطبيع، وجدت في الكارثة منصة لتسريع خطواتها عبر اتصالات هاتفية وزيارات، ستتضمن قيام الأسد في الساعات المقبلة بزيارة إلى عمان وعاصمتها مسقط ثم إلى الإمارات.وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، المستشار أحمد فهمي، في بيان له، إن "الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".كما كشف السيسي كواليس حديثه مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عن زيادة الدعم الموجه للمتضررين من الزلزال في سوريا.وأضاف السيسي أنه ناشد الشيخ محمد بن زايد إرسال طائرات أكثر إلى سوريا، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مطالبًا، الشعب الإماراتي بـ"ألا يزعل، وأن يفتخر ويتشرف بقادته".كما أعلنت الرئاسة السورية، في وقت سابق، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، نقل خلاله تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق من سوريا.ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والسعودية، والجزائر، ومصر، وغيرها.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/السعودية-توقع-مشاريع-بـ48-مليون-دولار-لصالح-متضرري-الزلزال-في-تركيا-وسوريا-1073760248.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103245/03/1032450367_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_c6f9b9b1fc7343f50bc43d85f0ad177c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

إعلام: بشار الأسد يزور سلطنة عمان والإمارات في الساعات المقبلة

12:25 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 20.02.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentiyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017
الرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي أن الرئيس السوري بشار الأسد سيقوم في الساعات المقبلة بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان ومن ثم لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الزلزال حرك الجمود، ودول عربية كانت مطبّعة أو تريد التطبيع، وجدت في الكارثة منصة لتسريع خطواتها عبر اتصالات هاتفية وزيارات، ستتضمن قيام الأسد في الساعات المقبلة بزيارة إلى عمان وعاصمتها مسقط ثم إلى الإمارات.

من جهته أشار موقع "رأي اليوم"، نقلا عن مصادر مطّلعة، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر، صباح اليوم، في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، وأضافت المصادر أن زيارته أيضا ستشمل عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، المستشار أحمد فهمي، في بيان له، إن "الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
السعودية توقع مشاريع بـ48 مليون دولار لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا
11:38 GMT
كما كشف السيسي كواليس حديثه مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عن زيادة الدعم الموجه للمتضررين من الزلزال في سوريا.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية للحكومات، إنه "طلب خلال جلسة مع الشيخ محمد بن زايد، مساعدة سوريا"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الإماراتي أبلعه بأن أبوظبي ترسل 8 طائرات كل يوم".

وأضاف السيسي أنه ناشد الشيخ محمد بن زايد إرسال طائرات أكثر إلى سوريا، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مطالبًا، الشعب الإماراتي بـ"ألا يزعل، وأن يفتخر ويتشرف بقادته".
كما أعلنت الرئاسة السورية، في وقت سابق، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، نقل خلاله تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق من سوريا.
ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والسعودية، والجزائر، ومصر، وغيرها.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала