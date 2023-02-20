https://sputnikarabic.ae/20230220/استيقاظ-وحش-في-البحر-المتوسط-الزلزال-هو-البداية-فقط-1073766845.html

استيقاظ "وحش" في البحر المتوسط... الزلزال هو البداية فقط

استيقاظ "وحش" في البحر المتوسط... الزلزال هو البداية فقط

الزلزال الرهيب الذي دمّر عدة مدن في تركيا وسوريا، اليوم يمكن أن يكون بداية لكارثة عالمية. 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T12:46+0000

2023-02-20T12:46+0000

2023-02-20T12:46+0000

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وفقًا لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، فإنه يوجد بركان تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط وهو يستعد للاستيقاظ​​، وهو قادر على تدمير أوروبا والشرق الأوسط. وستؤثر عواقبه على بقية العالم.وكتبت الصحيفة نقلاً عن باحثين من معهد في لندن (المملكة المتحدة) وجامعة أوريغون (الولايات المتحدة الأمريكية): "يسمى البركان كولومبو ويقع على بعد 7 كم من منتجع جزيرة سانتوريني اليونانية. الآن هناك غرفة صهارة ضخمة تغلي. وهذا يعني أنه في المستقبل القريب قد يبدأ "الوحش" تحت الماء في الانفجار".ولكن لا يمكن للعلماء تحديد التاريخ الذي سيحدث فيه الانفجار البركاني. لكنهم يؤكدون أن غرفة الصهارة تنمو بسرعة.عمود الرماد العملاقيعتقد الخبراء أن عمودًا من الرماد والغازات البركانية يمكن أن يرتفع لعشرات الكيلومترات، وبعد ذلك تنتشر في جميع أنحاء الكوكب. وستتحول السحابة الرماد إلى غطاء يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض. نتيجة لذلك، قد يأتي شتاء بركاني على هذا الكوكب. للمقارنة: ألقى بركان هونغ تونغ الرماد حتى 58 كم.ولكن ليس هذا هو البركان الذي بقي في الذاكرة، ولكن إيافيالايوكل الأيسلندي. لم يكن عمود الرماد أثناء ثورانه قوياً للغاية، على بعد 13 كم. لكن هذا كان كافياً لتعطيل الطيران في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية. تنتشر جزيئات الرماد بالضبط عند الارتفاع الذي تحلق فيه الطائرات. كانت السماء مغلقة لمدة أسبوع، وبقي 10 ملايين مسافر على الأرض.لكن إيافيالايوكل في الضواحي الشمالية البعيدة! يقع كولومبو في قلب البحر الأبيض المتوسط، عند مفترق الطرق الجوية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.تسوناميوقد يؤدي انفجار بركان كولومبو إلى حدوث موجات مد عاتية تضرب سواحل الدول المجاورة.أصبح كولومبو نفسه المسؤول عن تسونامي في عام 1650، عندما انفجر للمرة الأخيرة - غطى الماء الجزر في دائرة نصف قطرها 150 كم.يعد كولومبو حاليًا أكثر البراكين نشاطًا تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط. واحد من عشرين في السلسلة البركانية التي تمتد شمال شرقي جزيرة سانتوريني. تتلاقى هنا صفيحتان تكتونيتان - أوروبية وآسيوية. ومن هنا الزلازل والنشاط البركاني.

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