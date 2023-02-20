https://sputnikarabic.ae/20230220/الجناح-الروسي-أحد-أكبر-الأجنحة-في-معرض-أبو-ظبي-للأسلحة-1073757342.html
الجناح الروسي أحد أكبر الأجنحة في معرض أبو ظبي للأسلحة
الجناح الروسي أحد أكبر الأجنحة في معرض أبو ظبي للأسلحة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الجناح الروسي الذي تبلغ مساحته أكثر من 1000 متر مربع، قد أصبح أحد أكبر الأجنحة في معرض "آيديكس - 2023" الدولي... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T10:46+0000
2023-02-20T10:46+0000
2023-02-20T10:46+0000
أخبار العالم العربي
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أبو ظبي – سبوتنيك. ويضم الجناح الروسي الموحد التابع لمؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية، بحسب المراسل، "منتجات صناعية تقدمها الشركات الصناعية الروسية الرائدة، وهي مصنع أوليانوفسك للطلقات النارية وشركة " ألماز- أنتي" وشركات تابعة لمؤسسة "روستيخ"، ومصنع "أو.في.زي" (أورال فاغون زافود)، وشركة "كلاشنيكوف" وشركة "تيخنوديناميكا" وشركة "شوابي"، بالإضافة إلى شركة "روس أليكترونيكس" وغيرها من الشركات الروسية".هذا ويضم المعرض أكثر من 200 عيّنة كاملة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة والتجهيزات: منظومات صواريخ دفاع جوي ومنظومات رادارات وأسلحة مدفعية وأسلحة خفيفة وأجهزة بصرية عسكرية وذخيرة وتقنيات متنوعة. كما يضم المعرض معدات جوية من إنتاج شركة "مروحيات روسيا".يذكر أن الجناح الروسي في معرض "آيديكس-2023" يشهد ازدحاماً، حيث يهتم زوار المعرض سواء كانوا من الروس أو الأجانب بمنتجات الصناعات الوطنية الروسية. وقد قام رئيس الوفد الروسي في هذا المعرض وهو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، بزيارة الجناح الروسي والتعرف على المعروضات.ووفقًا للبيانات الواردة إلى موقع المعرض الرسمي، يشارك في معرض "آيدكس" هذا العام ممثلو 65 دولة وأكثر من 130 ألف زائر.
https://sputnikarabic.ae/20230126/معلومات-عن-آيديكس-ونافدكس-2023-1072727823.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي
الجناح الروسي أحد أكبر الأجنحة في معرض أبو ظبي للأسلحة
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الجناح الروسي الذي تبلغ مساحته أكثر من 1000 متر مربع، قد أصبح أحد أكبر الأجنحة في معرض "آيديكس - 2023" الدولي للأسلحة، الذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم.
أبو ظبي – سبوتنيك. ويضم الجناح الروسي الموحد التابع لمؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية، بحسب المراسل، "منتجات صناعية تقدمها الشركات الصناعية الروسية الرائدة، وهي مصنع أوليانوفسك للطلقات النارية وشركة " ألماز- أنتي" وشركات تابعة لمؤسسة "روستيخ"، ومصنع "أو.في.زي" (أورال فاغون زافود)، وشركة "كلاشنيكوف" وشركة "تيخنوديناميكا" وشركة "شوابي"، بالإضافة إلى شركة "روس أليكترونيكس" وغيرها من الشركات الروسية".
هذا ويضم المعرض أكثر من 200 عيّنة كاملة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة والتجهيزات: منظومات صواريخ دفاع جوي ومنظومات رادارات وأسلحة مدفعية وأسلحة خفيفة وأجهزة بصرية عسكرية وذخيرة وتقنيات متنوعة. كما يضم المعرض معدات جوية من إنتاج شركة "مروحيات روسيا".
يذكر أن الجناح الروسي في معرض "آيديكس-2023" يشهد ازدحاماً، حيث يهتم زوار المعرض سواء كانوا من الروس أو الأجانب بمنتجات الصناعات الوطنية الروسية. وقد قام رئيس الوفد الروسي في هذا المعرض وهو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، بزيارة الجناح الروسي والتعرف على المعروضات.
ووفقًا للبيانات الواردة إلى موقع المعرض الرسمي، يشارك في معرض "آيدكس" هذا العام ممثلو 65 دولة وأكثر من 130 ألف زائر.